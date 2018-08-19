مؤشر عملات الأسواق الناشئة يفقد أكثر من %4 لأول مرة منذ 13 شهرًا

خالد بدر الدين:هبط مؤشر مورجان ستانلى لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM أكثر من %4 خلال الأسبوع الماضى إلى أقل من 1600 نقطة لأول مرة منذ 13 شهرًا بقيادة الليرة التركية التى فقدت نحو %8.5 لتنخفض إلى حوالى 6.3 مقابل الدولار الأمريكى، لتخسر أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام.وذكرت وكالة بلومبرج أن واش

خالد بدر الدين:

هبط مؤشر مورجان ستانلى لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM أكثر من %4 خلال الأسبوع الماضى إلى أقل من 1600 نقطة لأول مرة منذ 13 شهرًا بقيادة الليرة التركية التى فقدت نحو %8.5 لتنخفض إلى حوالى 6.3 مقابل الدولار الأمريكى، لتخسر أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام.

وذكرت وكالة بلومبرج أن واشنطن حذرت تركيا باتخاذ المزييد من العقوبات الاقتصادية إن لم تطلق سراح القس الأمريكى المعتقل أندرو برونسون المتهم بالتجسس، الأمر الذى أثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العضوين فى حلف الناتو.

وأدى انهيار عملات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضى إلى إثارة ذعر المستثمرين، ودفعهم إلى موجات بيع ضخمة لأصولهم فى الأسواق الناشئة التى انخفضت بحوالى %20 عن المستويات المرتفعة، التى سجلتها هذا العام وتكرر خسائرها التى تكبدتها أثناء الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وأزمة تركيا عام 2001.

وهبطت أيضًا العملة الصينية – اليوان- خلال الأسبوع الماضى للأسبوع العاشر على التوالى، كما انخفض مؤشر شنغهاى المركب إلى أدنى مستوى منذ عام 2016 بسبب التوترات التجارية مع الحكومة الأمريكية، والتى بلغت ما يشبه الحرب التجارية العالمية مع رفع الجمارك على الواردات بأكثر من %100 بين العديد من الشركاء التجاريين فى أوروبا والصين وأمريكا.

وسجلت الروبية الهندية أسوأ أداء بين عملات الدول الآسيوية، بسبب اتساع فجوة العجز التجارى إلى حوالى 18 مليار دولار، ليتجاوز توقعات المحللين التى توقفت عند 15.7 مليار فقط خلال الشهر الماضى، كما تراجعت الروبية الإندونيسية، إثر تدخل حكومة جاكرتا فى أسواق العملات وحماية سنداتها، بسبب ارتفاع العجز التجارى أيضًا إلى أكثر من مليارى دولار لأول مرة منذ عام 2013.

وواصل البيزو الفيليبينى خسائره للأسبوع الثانى مع تصريحات الرئيس رودريجو دوتيرت المستمرة بأنه مرهق ومستعد للرحيل، لكنه غير راض عن خليفته، كما انخفض الرينجيت الماليزى للأسبوع التاسع مع هبوط النمو الاقتصادى إلى حوالى %4.5، بينما كانت التوقعات متفائلة عند أكثر من %5.2 ، وتراجع فائض الحساب الجارى من 12 مليار دولار فى نهاية الربع الأول إلى 3.9 مليار دولار فى نهاية الربع الماضى.

وهبط الجنيه الإستيرلينى إلى حوالى 1.2745 دولار ليسجل سادس أسبوع على التوالى من الانخفاض فى أطول موجة خسائر منذ عام 2014، وبعد أن سجل أيضا يوم الأربعاء أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى 2008 عندما هبط إلى 1.2662أمام الدولار، وذلك بسبب تزايد مخاوف معظم الخبراء الاقتصاديين بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها التوصل لاتفاقية تجارية فى الشهور المقبلة، لتفادى خروج مفاجئ وغير منظم من الاتحاد الأوروبى أم لا.

من ناحية أخرى تكبد الذهب خلال الأسبوع الماضى %2.3خسارة للأسبوع السادس على التوالي، ويحقق 1159.96 دولار للأوقية.