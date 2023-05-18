مؤشر على تحسن العلاقات.. الصين تعلن استئناف صادرات الأخشاب الاسترالية

أعلنت الصين أنها ستستأنف صادرات الأخشاب الاسترالية بعد وقفها لأكثر من عامين، وذلك في أحدث علامة على تحسن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، بحسب وكالة بلومبرج.

وقال سفير الصين لدى أستراليا شياو تشيان في كانبيرا اليوم الخميس، إن صناعة الأخشاب حصلت على الضوء الأخضر لاستئناف هذه التجارة التي توقفت في 2020 بعد أن قالت الصين إنها عثرت على آفات في بعض الشحنات، لكن مخاوف مسؤولي الحجر الصحي في الصين تراجعت بعد “دراسة جادة” للأخشاب قدمها المصدرون الأستراليون.

قال شياو: “لقد استوفوا شروط الجمارك الصينية، من اليوم فصاعداً، ستعود الأخشاب الأسترالية إلى السوق الصينية”.

بلغت قيمة تجارة الأخشاب بين أستراليا والصين 1.6 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار) في السنة المالية 2019-20، وفقاً لبيانات حكومية.

استئناف صادرات الأخشاب الاسترالية

تعتبر الأخشاب أحدث واردات سمحت الصين باستئنافها خلال الأشهر القليلة الماضية مع تحسن العلاقات بين الجانبين.

فقد استأنفت بكين صادرات الفحم الاسترالي في وقت سابق من العام الجاري، وأعلنت في أبريل أنها ستجري مراجعة للرسوم الجمركية المرتفعة على صادرات الشعير.

في المقابل، وافقت الحكومة الأسترالية على تأجيل قضيتها أمام محكمة منظمة التجارة العالمية ضد الصين مؤقتاً.

يأتي رفع القيود المفروضة على الأخشاب بعد أن زار وزير التجارة الأسترالي دون فاريل بكين وأجرى محادثات مع نظيره وانغ وينتاو الأسبوع الماضي.

وصف فاريل في بيان اليوم الإعلان الصيني بأنه “نتيجة عظيمة” لقطاع الغابات الأسترالي. وقال “نرحب بأي خطوة نحو إزالة معوقات التجارة”.

وسبق أن عبر عن أمله في رفع جميع العقوبات المفروضة على المنتجات الأسترالية بحلول نهاية 2023.

كانت الحكومة الصينية قد فرضت عقوبات تجارية على مجموعة من السلع الأسترالية في 2020 بعد دعوة من رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون لإجراء تحقيق دولي في منشأ كوفيد-19.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد انتخاب حكومة حزب العمال بقيادة أنطوني ألبانيز في مايو 2022.