مؤشر سوق دبي يغلق الأربعاء مرتفعا بدعم من الإمارات دبي الوطني

أغلقت أسواق المال الإماراتية على ارتفاع، خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتواصل سوق دبي ارتفاعها بدعم الأسهم الكبرى، خاصة سهم الإمارت دبي الوطني، الذي سجل أعلى مستوى في عام.

وتزامن أداء أسواق الأسهم الإمارتية، وسط تفاؤل المستثمرين بوقف رفع أسعار الفائدة، وتعافي أسعار النفط العالمية.

صعود سهم الإمارات دبي الوطني

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه، الذي شهده، خلال الفترة الماضية، ليصعد في ختام اليوم بنسبة 0.11% عند مستوى 3717.07 نقطة.

وتزامن أداء السوق مع ارتفاع سهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.39%، مرتفعًا للجلسة السادسة حول أعلى مستوى خلال عام، كما صعد سهم إعمار العقارية بنسبة 1.8%، بعد إعلان إطلاق مشروعها الجديد.

وأطلقت إعمار العقارية أحدث مشروعاتها الفاخرة “ذا أويسس” في دبي، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار (73 مليار درهم).

وقفز سهم جي إف إتش بنسبة 12.57%، متصدرًا الأسهم من حيث قيم وأحجام التداول بنحو 154.77 مليون درهم عبر 142.96 مليون سهم.

بينما تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.94%، بينما صعد تبريد بنسبة 2.48%.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي نحو 671.29 مليون درهم، بحجم تداول 476.9 مليون سهم، عبر 10.84 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وفي ختام اليوم، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.44%، عند 9392.56 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي، خلال تعاملات اليوم، نحو 942.1 مليون درهم، بحجم تداول 232.98 مليون سهم.

وجاء أداء سوق أبوظبي، بدعم صعود “مجموعة اتصالات ” بنحو 0.9%، كما ارتفع جي إف إتش بنحو 9.09%، بينما استقر “العالمية القابضة”.

بينما تراجع سهم “ألفاظبي” بنسبة 1.53%، وانخفض سهم أدنوك للإمداد بنسبة 0.33%، وتراجع مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.62%.

وقاد سهم “العالمية القابضة” الأسهم النشطة من حيث القيمة، بنحو 206.26 مليون درهم، بينما تصدّر “إشراق” الأسهم من حيث الحجم، منفذًا 25.17 مليون سهم.