مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية يغلق منخفضا بـ0.2% عند 10018 نقطة.. ودبي يرتفع 0.9%

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة تداولات اليوم الأربعاء منخفضا بنسبة 0.2% عند مستوى 10018 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. ومن أصل 55 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت 12 على ثبات.

وانخفض سهم “اتصالات” بـ 1.5% عند سعر 25.84 وبتداولات تجاوزت 2 مليون سهم، وارتفع سهم “رأس الخيمة العقارية” بـ 4.9% عند سعر 0.78 درهم وبتداولات تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون سهم.

وارتفع سهم “إشراق” بـ 3.2% عند سعر 0.605 درهم وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم، وانخفض سهم “الشركة العالمية القابضة” بـ 0.4% عند سعر 342.00 درهم وبتداولات تجاوزت 852 ألف سهم.

وأكثر الأسهم تداولا سهم “ملتيبلاي” الذي بقي على ثبات عند سعره السابق، وبتداولات تجاوزت 41 مليون سهم.

سوق دبي المالي

وأغلق سوق دبي المالي اليوم مرتفعا بنسبة 0.9% عند مستوى 3422 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليون درهم.

ومن أصل 36 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وارتفع سهم شركة “إعمار” بـ 3.3% عند سعر 5.97 درهم وبتداولات قاربت 33 مليون سهم، وانخفض سهم “سوق دبي المالي” بـ 0.5% عند سعر 1.81 درهم وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

وارتفع سهم “إعمار للتطوير” بـ 3.4% عند سعر 4.80 درهم وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم، وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بـ 0.7% عند سعر 13.50 درهم وبتداولات تجاوزت 2 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولا سهم شركة “الاتحاد العقارية” الذي ارتفع بـ 1.8% عند سعر 0.284 درهم وبتداولات تجاوزت 59 مليون سهم. ‏