مؤشر ستوكس 600 يهوى 4.5% بأكبر خسارة بسبب سلالة كورونا الجديدة

هوى مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 4.5% بعد أن تراجعت أسعار الأسهم بدول غرب أوروبا تراجعا حادا يوم الجمعة بحوالى 3.7 % ليسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ يونيو من عام الوباء وسط عمليات بيع واسعة النطاق بعد تقرير عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المميت والتى قد تكون مقاومة للقاحات، مما أدى لتفاقم المخاوف من ضربة جديدة للاقتصاد العالمي وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 التعاملات بجلسة نهاية الأسبوع منخفضا 3.7 % ليسجل أسوأ أداء يومي بقيادة قطاعى السفر والترفيه.

ودفعت المخاوف من زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون الجديد أسواق الأسهم الأوروبية للهبوط الحاد من مستويات قياسية مرتفعة بنهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا زادت من محاوف المستثمرين من فرض القيود على الأنشطة الاقتصادية.

وأعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من يوم الجمعة بسبب كورونا.

هبوط مؤشر سوكس 600 بقيادة شركات الطيران والترفيه

وهوى مؤشر ستوكس 600 مع انخفاض أسعار أسهم قطاع السفر والترفيه 8.8 % بأكبر خسارة يومية لها منذ مارس 2020.

هبط أيضا مؤشر الشركات الأوروبية بقيادة شركات الطيران والسياحة التى هوت أسعار أسهمها 13.6% خلال الأسبوع لتسجل أسوأ أداء.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبى

وليس لدى العلماء والأطباء معلومات كافية عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وهونج كونج.

لكن علماء قالوا إن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات المضادة لكوفيد19 أو أكثر نشرا للعدوى.

انخفاض مؤشر ستوكس 600 وجميع المؤشرات فى أوروبا

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.6 % وتراجع المؤشر داكس الألماني 4.2 % والمؤشر كاك 40 الفرنسي 4.8 %.

وخسرت الشركات فى قطاع النفط والغاز 5.8 % بينما تراجعت أسهم التعدين 5% لتزداد خسائر مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية.

وهبطت أسعار النفط والمعادن النفيسة والخام بفعل مخاوف من التباطؤ الاقتصادي فى العالم بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وصعدت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مع ميل المستثمرين للشراء بالقطاعات الدفاعية كالمرافق وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6% بأول جلسة من المكاسب منذ ستة أيام بعد أن أثر ارتفاع عائدات السندات سلبا عليها.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يوم الأربعاء 0.4%، ليرتفع من أدنى مستوياته في 3أسابيع لينهى سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات.

وانتعش المؤشر بقيادة أسهم تليكوم إيطاليا ولكن مخاوف تحيط بتفاقم كوفيد-19 في أوروبا واحتمال فرض قيود مشددة كبحا صعود السوق.