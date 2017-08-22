مؤشر ستوكس 600 يكسب 0.8% بفضل شركات التعدين

خالد بدر الدينصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من 0.8% فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفضل انخفاض اليورو بعد أن تراجع ليصل إجمالى خسائره 6% منذ المستوى القياسى الذى سجله فى منتصف مايو ليقترب في الجلسة السابقة من أقل مستوى منذ 5 شهور.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستوكس 600 ا

خالد بدر الدين

صعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من 0.8% فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بفضل انخفاض اليورو بعد أن تراجع ليصل إجمالى خسائره 6% منذ المستوى القياسى الذى سجله فى منتصف مايو ليقترب في الجلسة السابقة من أقل مستوى منذ 5 شهور.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر ستوكس 600 انتعش اليوم مع الإعلان عن نتائج شركات التعدين ذات الثقل التى أدت إلى تزايد النشاط في الأسهم الأوروبية لتنهي المؤشرات الرئيسية للمنطقة موجة خسائر دامت لثلاث جلسات سابقة.

وكانت الأسهم الأوروبية استمرت فى تراجعها خلال الثلاث أيام الماضية وسط مخاوف سياسية من آسيا بسبب التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية ولكن مكاسب في مجموعة فيات كرايسلر لصناعة السيارات وميرسك الدنمركية للشحن ساعدت في الحد من خسائر السوق أمس.

وواصل اليوم الثلاثاء مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي أداءه القوي للجلسة الثانية على التوالي متصدرا المكاسب بصعود نسبته 1.7% ومدعوما بموجة صعود في أسعار خام الحديد، كما تعزز القطاع أيضا بنتائج لاقت ترحابا لشركتي التعدين بي.اتش.بي بيليتون وأنتوفاجستا اللتين ارتفعت أسهمهما 2.1 % و2% على التوالى.