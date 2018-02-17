مؤشر ستوكس 600 يقفز 3.3% فى أسبوع

سجل أفضل أداء منذ ديسمبر 2016 خالد بدر الدين صعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، بأكثر من 3.3% خلال الأسبوع الماضى، ليسجل أفضل أداء منذ ديسمبر 2016؛ بفضل نتائج أعمال قوية لشركات كبرى، من بينها رينو الفرنسية للسيارات. ذكرت وكالة بلومبرج أن الأسهم الأوروبية انتعشت

سجل أفضل أداء منذ ديسمبر 2016





خالد بدر الدين

صعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، بأكثر من 3.3% خلال الأسبوع الماضى، ليسجل أفضل أداء منذ ديسمبر 2016؛ بفضل نتائج أعمال قوية لشركات كبرى، من بينها رينو الفرنسية للسيارات.

ذكرت وكالة بلومبرج أن الأسهم الأوروبية انتعشت فى الأسبوع الماضى لتنهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، بينما واصلت بعض الشركات الإعلان عن نتائج أعمال جيدة، وتقلصت تقلبات الأسواق والقلق بشأن ارتفاع التضخم لكنه ما زال منخفضًا بحوالى 6% عن المستوى المرتفع الذى حققه فى يناير الماضى، والذى كان الأعلى منذ عامين ونصف العام.

يأتي التعافي الذي شهدته الأسهم الأوروبية، هذا الأسبوع، بعد بداية مضطربة لشهر فبراير؛ بسبب مخاوف من أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سيطلق زيادات سريعة لأسعار الفائدة في موجة مبيعات للأسهم في أنحاء العالم.

ومن بين المؤشرات الأخرى التى انتعشت فى أوروبا مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني FTSE100 الذى زاد بحوالى 0.8%، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني بنفس النسبة، لكن مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية قفز بأكثر من 1.3%، وكذلك كاك القياسي للأسهم الفرنسية الذى زاد بأكثر من 1.13%.