مؤشر ستوكس 600 يقفز 1.2% بداية الأسبوع

خالد بدر الدينقفز مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 1.2% فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن كان أنهى الجلسة الماضية فى نهاية الأسبوع الماضى عند أدنى مستوى منذ أغسطس 2017.ومن بين المؤشرات في الأسواق الرئيسية في أوروبا التى كسبت اليوم المؤشران فاينانشيال تايمز البريطاني ودا

خالد بدر الدين

قفز مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 1.2% فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن كان أنهى الجلسة الماضية فى نهاية الأسبوع الماضى عند أدنى مستوى منذ أغسطس 2017.

ومن بين المؤشرات في الأسواق الرئيسية في أوروبا التى كسبت اليوم المؤشران فاينانشيال تايمز البريطاني وداكس الألماني بارتفاع 1.2% بالمئة و1.5% على الترتيب غير أن المؤشر ستوكس 600 يظل منخفضا بحوالى 4.1% عن مستواه في بداية العام الحالى.

وذكرت وكالة رويترز أن الأسهم الأوروبية انتعشت فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع من أدنى مستوياتها منذ 6 أشهر، مدعومة بانحسار فيما يبدو للتوترات التي أثارتها زيادة حادة مفاجئة في التقلبات كبدت خسائر قدرها تريليون دولار من القيمة الرأسمالية للسوق الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر التقلبات لمنطقة اليورو من مستويات الذروة التي وصل إليها الأسبوع الماضي عندما دفعت قفزة في توقعات التضخم عوائد السندات للصعود وزادت من مخاوف المستثمرين من تشديد للسياسة النقدية من بنوك مركزية.

وعبًر محللون عن اعتقادهم بأن صعود السوق يوم الاثنين مجرد تصحيح قصير الأجل وليس نهاية لدورة هبوط بعد أن قادت موجة المبيعات في الجلسات السابقة ولكن الأسهم انتعشت بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية ومنها قطاع الموارد الأساسية الذى جاء في المقدمة بارتفاعه 1.9%.