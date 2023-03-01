مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق الأربعاء متراجعا بقيادة بنك بي إن بي باريبا

قاد سهم بنك بي.إن.بي باريبا، أكبر بنك في منطقة اليورو، مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى التراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

ومقابل هذا، حدت أسهم شركات التعدين والمنتجات الفاخرة المنكشفة على الصين من الخسائر بعدما هدأت بيانات قوية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

وبحسب “رويترز” تراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 في المائة عند الإغلاق بعدما ارتفع 0.4 في المائة في التعاملات المبكرة.



وانخفض سهم بي.إن.بي باريبا 4.2 في المائة بعد أن قالت وكالة (إس.إف.بي.آي) الحكومية البلجيكية إن البلاد تستعد لبيع ثلث حصتها البالغة 7.8 في المائة في البنك.



وهبط مؤشر البنوك 1.6 في المائة متراجعا من أعلى مستوياته في عدة سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة.



واستهلت الأسهم الأوروبية العام ببداية قوية، إذ عزز تخفيف قيود الحد من تفشي كوفيد-19 في الصين الآمال في انتعاش الطلب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للشهر الرابع من خمسة أشهر في فبراير مدعوما بمكاسب حادة في أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة.



ومما حد من خسائر المؤشر ستوكس 600 نمو قطاع المصانع في الصين في فبراير بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد على عكس ما يحدث في آسيا، حيث توقف نمو الصناعات التحويلية بأماكن أخرى في القارة.



وارتفعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة العملاقة المنكشفة على الصين مثل لوي في تون 0.4 في المائة وكيرينج 1.2 في المائة.



كما صعد سهم مجموعة المنتجات الفاخرة الإيطالية مونك 3.3 في المائة بعدما قفزت مبيعاتها 25 في المائة بأسعار الصرف الثابتة قبل التوقعات.