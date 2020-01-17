مؤشر «ستوكس أوروبا 600» يرتفع بعد تهدئة التصعيد مع الولايات المتحدة

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 ولامست الأسهم الأوربية ذروة قياسية الخميس، بعد تلميحات إيجابية أدلى بها مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، بشأن مباحثات مع واشنطن مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن التصعيد المحتمل في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ستوكس أوروبا

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% ليصل إلى قمة قياسية بلغت 423.80 نقطة واتجه المؤشر لبلوغ أفضل أسبوع له منذ أواخر ديسمبر.

وقال هوجان الخميس إنه تبادل وجهات النظر مع وزير التجارة الأمريكي روبرت رايتهايزر في واشنطن.

وشدد هوجان على رغبة بروكسل في التوصل لحلول عبر التفاوض بغية تسوية النزاعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

القضايا الخلافية

شكل الاجتماع خطوة مهمة صوب معالجة القضايا الخلافية الممتدة زمنيا مثل فرض ضريبة رقمية فرنسية وتقديم دعم حكومي لشركات الطيران.

وساهم الاجتماع كذلك في تعزيز تفاؤل المستثمرين بعد أن وقعت الصين والولايات المتحدة اتفاق تجاري تمهيدي مطلع الأسبوع الماضي.

شعور بالارتياح

وقال كانور كامبل المحلل لدى شركة سبريدايكس: “التعليقات الإيجابية التي صدرت بشأن النزاع التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي يمنح شعورا بالارتياح”.

وأضاف كامبل أن علامات التحسن في الاقتصاد الصيني بعد تحسن بيانات إجمالي الناتج المحلي الصيني وتحسن بيانات الإنتاج الصناعي عززت شهية المخاطرة.

وأشار إلى أن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه للارتفاع في 2020.

شركات التعدين

ومن بين مؤشرات الأسهم الأوروبية، حقق مؤشر شركات التعدين الحساس للتجارة أفضل أداء اليوم.

وذلك بدعم من صعود أسهم شركة بي.إتش.بي جروب للتعدين أكبر مورد للصين بنسبة 1.2%.

وارتفع مؤشر البورصة الألمانية داكس بنسبة 0.7% بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا.

وتتجه ألمانيا المعتمدة على التصدير لتحقيق مكاسب كبيرة جراء تهدئة التوترات التجارية.

شركة باير

وارتفعت أسهم شركة باير لتصنيع الأدوية بنسبة 1.1% بعد أن قالت بلومبرج إن الشركة اقتربت من تسوية ما يزيد على 75,000 دعوى متصلة بمبيد راوند اب.

وارتفع مؤشر أسهم السيارات بنسبة 1% بقيادة شركة نوكيان تاير الفنلندية لتصنيع إطارات السيارات.

ألعاب الفيديو

وتكبدت أكبر الخسائر شركة سي.دي بروجيكت البولندية لتطوير ألعاب الفيديو من بين الأسهم المقيدة في مؤشر ستوكس أوروبا 600.

وهبطت أسهم الشركة بنسبة 13% بعد قيامها بتأجيل إصدار لعبة سايبربنك 2077 التي طال انتظارها.

