مؤشر ستوكس أوروبا 600 يتراجع الخميس وسط موجة جني أرباح

أسهم بنوك منطقة اليورو ترتفع بعد تمرير زيادة في برنامج المحفزات

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا 600 الخميس ليتوقف الانتعاش القوي الذي حققته الأسهم الأوروبية الأسبوع الجاري في ختام تعاملات الخميس وسط موجة جني أرباح من قبل المستثمرين.

وبجانب هذا، صعدت أسهم بنوك منطقة اليورو بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة برنامج المحفزات بغية دعم الاقتصاد الذي يعاني من تبعات فيروس كورونا.

موجة جني أرباح تدفع الأسهم للتراجع

وتراجع مؤشر ستوكس لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% بعد هبوطه بنسبة 0.8% خلال الجلسة، لكن بنوك المنطقة ارتفعت بنسبة 1.1%.

وقال البنك المركزي الأوروبي أنه سيزيد حجم مشترياته من السندات الطارئة بأكثر من 600 مليار يورو لتصل إلى 1.35 تريليون يورو.

وأضاف البنك أن مشترياته ستستمر لنهاية يونيه 2021، وقفز مؤشر البنوك الايطالية بنسبة 1.1% بينما صعدت أسهم بنك بي.بي.في.أ الأسباني وبانكو سانتنتدر بنسبة 1.7%.

وبجانب هذا، هبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% بقيادة أسهم شركات السيارات والمرافق والرعاية الصحية.

أداء قوي طيلة الأسبوع

تعافت الأسهم بقوة أسواق الأسهم خلال الأسبوع الجاري مع صعود مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا محلقا قريبا من مستوياته القياسية.

وذلك بدعم من إشارات على التعافي من الركود الناجم عن كورونا وانتعاش التفاؤل بشأن التوصل للقاح وآمال ضخ المزيد من المحفزات.

ووافقت أحزاب الائتلاف في ألمانيا على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لتسريع وتيرة التعافي يوم الأربعاء.

لكن أسهم شركتي دايملر وفولكس فاجن هبطت بنسب تتراوح بين 1% و 2.5% لأن حزمة التحفيز صبت لصالح السيارات الكهربائية.

وفرضت ألمانيا ضرائب على السيارات التي يصدر عنها كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون ما يعني استهداف السيارات الرياضية.

وهبطت أسهم الشركات الموردة لقطع غيار السيارات مثل كونتننتال وفاليو بنسب 2.9% و 4% على التوالي.

خفض الوظائف في إيرباص

وقفزت أسهم شركة إيرباص بنسبة 5.2% بعد تقرير أشار إلى أنها تتطلع إلى الاحتفاظ بطائرات منتجة تقل بنسبة 40% عن خطط ما قبل الجائحة لمدة عامين.

ومن شأن هذا الإجراء إضافة ضغوط جديدة ستؤدي إلى خفض آلاف الوظائف.

وصعدت أسهم شركة شركة اديداس الألمانية للملابس الرياضية بنسبة 1.8%.

وذلك بعد أن قالت أن مبيعاتها عادت إلى النمو في الصين بوتيرة أسرع من التوقعات بعد الإغلاقات العامة الناجمة عن فيروس كورونا.

