مؤشر ستاندر اند بورز 500 يهبط الثلاثاء وسط اهتمام ببنك الاحتياط الفيدرالي

صعد مؤشر ناسداك لينهي تعاملاته على أعلى مستوى له على الإطلاق

هبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 الثلاثاء نزولا من مكاسب قوية حققها مؤخرا والمؤشر وسط اهتمام ببنك الاحتياط الفيدرالي.

وصعد مؤشر ناسداك لينهي تعاملاته عند أعلى مستوى له على الإطلاق لليوم الثاني على التوالي.

وكان المؤشر قد صعد لوقت قصير أعلى من 10 آلاف نقطة للمرة الأولى.

اهتمام ببنك الاحتياط الفيدرالي

وبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي اليوم اجتماع يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يهتم المستثمرون بفحص ملاحظاته بشأن سلامة الاقتصاد الذي شهد تخفيف الإغلاقات العامة مؤخرا.

وجاءت مكاسب مؤشر ناسداك مدعومة من المكاسب القوية لأسهم شركات التكنولوجيا. وذلك بعد يوم من تأكد دخوله مرحلة السوق الصاعدة للمرة الأولى من بين المؤشرات الرئيسية لحي المال في وول ستريت.

وتراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 اليوم بعد نجاحه في تعويض خسائره الأثنين بشكل مؤقت.

بيانات متفائلة ترفع الأسهم

وتسارعت وتيرة صعود الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي.

وذلك بعد أن ساهمت بيانات الوظائف المتفائلة لشهر مايو في تعزيز احتمالية انتهاء أسوأ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وتراجعت اليوم أسهم الشركات المالية والصناعية لتشكل أكبر عبء على مؤشر ستاندر اند بورز 500.

وكان المؤشر قد صعد خلال الأسابيع القليلة الماضية بدعم من آمال تحسن التوقعات الاقتصادية.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 300.14 نقطة أو بنسبة 1.09% ليصل إلى 27,272.3 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 25.21 نقطة أو بنسبة 0.78% ليصل إلى 3,207 نقطة

. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 29.01 نقطة أو بنسبة 0.29% ليصل إلى 9,953.75 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 1500 لشركات الطيران بنسبة 7.5%.

هبطت أسهم شركتي كارنفال كورب للرحلات البحرية وشركة كروز لاين هولدنج القابضة النرويجية.

وذلك نزولا من تعافي حاد بدعم من إشارات حديثة على انتعاش الرحلات العالمية.

