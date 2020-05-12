مؤشر ستاندر اند بورز 500 يهبط الثلاثاء بضغط من تحذيرات فتح الاقتصاد

المؤشر يتراجع مسجلا أول هبوط له خلال أربع جلسات

تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 2% في ختام تعاملات الثلاثاء بدعم من موجة جنى أرباح ناجمة عن تحذيرات إعادة فتح الاقتصاد.

صدرت التحذيرات من أحد كبار خبراء العدوى في الولايات المتحدة، حسب وكالة رويترز.

وقال الخبير أن التحرك السابق لأوانه صوب إعادة فتح الاقتصاد ربما يؤدي إلى موجة أخرى لتفشي فيروس كورونا ويعيق جهود التعافي الاقتصادي.

وهبط المؤشر مسجلا أول تراجع له خلال أربعة جلسات، بدعم من إقبال المستثمرين على دراسة احتمالات التعرض لموجة تفشي ثانية لفيروس كورونا، وذلك جنبا إلى جنب مع آمال تحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد عبر التخفيف من قيود البقاء في المنزل.

تحذيرات فتح الاقتصاد

وقال انطوني فاوتشي مدير المعهد القومي للحساسية والأمراض المعدية في جلسة أمام الكونجرس الأمريكي أن الفيروس ليس تحت السيطرة.

واستبعد فاوتشي توفر علاج أو لقاح مضاد للفيروس إلا بحلول أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر.

وتعززت المخاوف بفعل تقارير أشارت إلى أن أنواع جديدة من فيروس كورونا قد ظهرت في بلدان مثل الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا التي شهدت رفع الإغلاق العام.

وبفضل التفاؤل المدعوم بالمحفزات الاقتصادية الضخمة قفز مؤشر استاندر اند بورز 500 بنسبة 34% حتى منتصف جلسة الثلاثاء، صعودا من القاع الذي بلغه المؤشر يوم 23 مارس.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 457.21 نقطة أو بنسبة 1.89% ليصل إلى 23,764.78 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 60.2 نقطة أو بنسبة 2.05% ليصل إلى 2,870.12 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 189.79 نقطة أو بنسبة 2.06% ليصل إلى 9,002.55 نقطة.

وكشفت البيانات التي صدرت الثلاثاء عن تراجع أسعار المستهلك الأمريكي بأكبر مستوى منذ الكساد الكبير في أبريل بسبب انهيار الطلب على البنزين وخدمات تشمل السفر الجوي.

وارتفعت مقابل هذا أسعار الأغذية المستهلكة محليا بنسبة 2.6% مسجلة أكبر صعود منذ فبراير 1974.

وتثير هذه البيانات مخاوف بعض المستثمرين الذين يخشون السقوط في هوة الركود التضخمي.

