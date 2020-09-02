مؤشر ستاندر اند بورز 500 يرتفع الأربعاء بقيادة القطاعات الدفاعية

ارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة القطاعات الدفاعية للمرة التاسعة خلال الجلسات ال10 السابقة.

وذلك بعد أن أظهرت البيانات توسع كشوف مرتبات الموظفين في الولايات المتحدة الشهر الماضي لكن بوتيرة أكثر بطئا مقارنة بالتوقعات.

وتقلصت مكاسب المؤشرات لفترة قصيرة قبل أن تعوض خسائرها في منتصف التعاملات.

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي تسجيل زيادة متواضعة في نشاط الأعمال الأمريكية وزيادة في التوظيف حتى أواخر أغسطس.

ومقابل هذا، ظل النمو الاقتصادي يتسم بالتباطؤ في أجزاء من البلاد.

وارتفع مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مقتربا من بلوغ قمة قياسية مرتفعة تم تسجيلها يوم 12 فبراير.

وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بوتيرة أكثر بطئا الأربعاء.

ويستقر المؤشر حاليا عن مستوى يتخطى مستوياته المرتفعة المسجلة قبل الأزمة بنسبة 20%.

وتكبد المؤشر خسائر في أسهم مثل أبل وتسلا و زووم فيديو كومينكيشن.

صعود مكاسب القطاعات الدفاعية

وسجلت أسهم المرافق الدفاعية والسلع الاستهلاكية والعقارات مكاسب تعد الأكبر من بين قطاعات مؤشر ستاندر اند بورز الكبرى يوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 290.91 نقطة أو بنسبة 0.02% ليصل إلى 28,936.57 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 38.95 نقطة أو بنسبة 1.10% ليصل إلى 3,565.6 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 71.09 نقطة أو بنسبة 0.6% ليصل إلى 12,010.76 نقطة.

وزادت كشوف مرتبات القطاع الخاص الأمريكي الشهر الماضي صعودا من يوليو لكنها تخلفت عن توقعات الاقتصاديين. زادت كشوف مرتبات القطاع الخاص في أغسطس

ويركز المستثمرون حاليا على تقرير التوظيف الحكومي الشامل المزمع صدوره يوم الجمعة.

مساعدات لمكافحة “كورونا”

وتتوقع جانيت ووكر من شركة ابوت دواننج أن أرقام كشوف المرتبات الحكومية ستعكس أيضا توقف التوظيف خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس.

وتقول ووكر أنه من المهم توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حول مسودة مساعدات مالية جديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وصعدت أسهم شركة نفيديا كورب، صاحبة الأداء الأفضل من بين مكونات مؤشر ستاندر اند بورز 500 خلال العام الجاري، بنسبة 3.7% .

وذلك بعد أن رفعت العديد من شركات السمسرة مستهدفاتها السعرية بعد إعلانها تدشين شرائح ألعاب قوية بالتعاون مع شركة مايكرون تكنولوجي وسامسامونج تكنولوجيز.

ويحذر بعض خبراء السوق من أن مؤشرات وول ستريت مرشحة للتراجع نزولا من هذه المستويات المرتفعة الحالية خصوصا في الأسابيع التي ستسبق انتخابات يوم 3 نوفمبر.