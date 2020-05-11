مؤشر ستاندر اند بورز 500 يرتفع الأثنين بدعم من توقعات إعادة فتح الاقتصاد

ارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 محققا مكسبا اسميا في ختام تعاملات الإثنين بدعم من إقبال المستثمرين على دراسة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتنامت في هذا الأثناء توقعات بأن الاقتصاد الذي يعاني من العزل العام سيعاد فتحه قريبا.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية لتقدم أكبر دعم للمؤشرات الأمريكية الثلاثة.

وقدمت هذه الأسهم كذلك صعود مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا لليوم السادس على التوالي.

وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم القيادية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية بدعم من تطلع المستثمرين لمرحلة ما بعد الجائحة.

وارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا وكوريا الجنوبية ما أظهر أن الجهود المبكرة لرفع القيود ربما تكون غير ناضجة، على الرغم من أن الشركات في جميع أنحاء العالم بدأت في إعادة فتح أبوابها.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 109.33 نقطة أو بنسبة 0.45% ليصل إلى 24,221.99 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 0.39 نقطة أو بنسبة 0.01% ليصل إلى 2,930.19 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 71.02 نقطة أو بنسبة 0.78% ليصل إلى 9,192.34 نقطة.

وتراجعت أرباح شركات ستاندر اند بورز 500 بنسبة 12.1% في الربع الأول مقارنة بعام سابق.

وقفزت أسهم شركة كاردينال هيلث لتوزيع الأدوية بنسبة 6.7% بدعم من صعود مبيعاتها للربع الثالث بفعل الجائحة.

وهبطت أسهم شركة تشيسبيك انريجي كورب بنسبة 12.2%، بعد أن قالت الشركة المتخصصة في التنقيب عن البترول في الصخور النفطية أن الإفلاس أحد الخيارات المتاحة أمامها أنها تحاول التأقلم مع تراجع أسعار البترول والغاز.

وهبطت أسهم شركة اندر ارمور للملابس الرياضية بنسبة 9.7%، بعد أن توقعت الشركة تراجع أرباحها في الربع الثاني بنسب تتراوح بين 50 إلى 60% بعد استمرار إغلاق العديد من متاجرها.

وهبطت أسهم شركة جنرال ميلز لتعبئة الطعام بعد أن قالت أنها تتوقع تخطي توقعات مبيعات العام المالي 2020، بدعم من إقبال المستهلكين على تخزين احتياجاتهم الغذائية بفعل العزل العام.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.8%.

