مؤشر ستاندر اند بورز 500 يتراجع اليوم الثلاثاء نزولًا من قمم قياسية

أسهم شركات التكنولوجيا تستعيد مكاسبها بدعم من انتعاش آمال إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة

تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 الثلاثاء نزولًا من قمم قياسية، بينما استعادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسبها السابقة، في ظل انتعاش آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

موسم أرباح البنوك

وهبطت أسهم بنك ويلز فارجو لتشكل بداية مختلطة لموسم إيراد البنوك لأرباحها الفصلية.

وارتفعت أسهم بنك جي بي مورجان تشيس الأكبر في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% بعد إيراده أرباحًا أفضل من التوقعات، بدعم من تحسن أعماله في التداولات والاكتتاب. وبفضل هذا ارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 للأسهم القيادية.

ويلز فارجو

وتراجعت أسهم ويلز فارجو بنسبة 3.7% بعد إيراده تراجعًا في الأرباح، بعد تخصيصه مبلغ 1.5 مليار دولار للمصروفات القانونية.

وارتفعت أسهم سيتي جروب بنسبة 2.3% بعد تصدرها شركات حي المال في وول ستريت من حيث تقديرات الأرباح.

ستاندر اند بورز 500

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 لأسهم البنوك بنسبة 0.9%.



وهبطت أسهم شركات أمازون وآبل ونفيديا كورب وفيسبوك بنسب تترواح بين 0.4% و1%، بعد صعودها لقمم قياسية في تداولات الاثنين.

شركات الطاقة

ويتوقع المحللون أن أرباح شركات مؤشر ستاندر اند بورز 500 ستهبط بنسبة 0.5% للربع السنوي الثاني على التوالي، حسب بيانات شركة ريفنتف.

وأرجعوا السبب إلى تراجع أرباح شركات الطاقة والتصنيع التي تضررت جراء استمرار الحرب التجارية لفترة زمنية ممتدة.

تعهد صيني

وتعهدت الصين بشراء سلع إضافية مصنعة بقيمة 80 مليار دولار من الولايات المتحدة، خلال العامين المقبلين ومستلزمات طاقة بقيمة 50 مليار دولار.

وقال جيم بولسون، الخبير في استراتيجيات الاستثمار لدى مجموعة ليثولد جروب في مينابولس: “ردود أفعال الأسواق والشركات على هذا الاتفاق ستكون إيجابية لحد كبير حتى لو اشتمل الاتفاق على تعديلات فعلية أصغر حجمًا أو أكثر بطئًا، مقارنة بالأهداف التي تم التصريح بها سابقًا”.

مستقبل أفضل

وتابع:”إتاحة الفرصة لتحدث الصين والولايات المتحدة سويا تكفي في حد ذاتها لكي تكون خطوة هائلة صوب مستقبل أفضل”.

داو جونز الصناعي

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 97.77 نقطة أو بنسبة 0.34% ليصل إلى 29,004.82 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 1.55 نقطة أو بنسبة 0.08% ليصل إلى 3,285.58 نقطة.

ناسداك المركب

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 15.43نقطة أو بنسبة 0.1% ليصل إلى 9,258.50 نقطة.

دلتا إير لاين

وارتفعت أسهم شركة دلتا إير لاين بنسبة 3.9% بعد إيرادها أرباحًا فصلية تتخطى التقديرات، بدعم من إلغاء رحلات لشركة بيونج المنافسة طراز ماكس 737.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 لأسهم شركات الطيران بنسبة 2.3%.

