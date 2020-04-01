مؤشر ستاندر اند بورز 500 الأمريكي يهبط بنسبة 4%

تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 الأمريكي الاسترشادي بأكثر من 4% في ختام تعاملات الأربعاء بعد صدور تحذيرات من تزايد أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا ما دفع المستثمرين للهروب من الأسهم الأكثر دفاعية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية انكماش النشاط الصناعي الأمريكي في مارس على نحو يقل عن التوقعات.

لكن العراقيل التي سببتها جائحة فيروس كورونا تسببت في هبوط الطلبيات الجديدة التي تسلمتها المصانع لتصل إلى أقل مستوياتها خلال 11 عاما،

ويتم بذلك تعزيز أراء الاقتصاديين التي رجحت سقوط الاقتصاد الأمريكي في هوة الركود.

وأدت إغلاقات الأعمال التي حاولت احتواء فيروس كورونا إلى تراجع التشغيل في القطاع الخاص بنحو 27 ألف وظيفة الشهر الماضي.

ويعد هذا أول تراجع يتم تسجيله منذ سبتمبر 2017، حسب تقرير التوظيف القومي.

مؤشر ستاندر اند بورز 500 يسجل أسوأ أداء في الربع الأول

واستمرت خسائر مؤشري داو جونز القيادي و ستاندر اند بورز 500 الاسترشادي بعد أن سجلا أسوأ أداء في الربع الأول.

ويجئ هذا بينما حذر الرئيس دونالد ترامب من أن أسبوعان مؤلمان سيكونان في انتظار الأمريكيين.

وأبرز مسئولون توقعات بحثية بتسجيل قفزة هائلة في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال جون اوجستين رئيس الاستثمارات لدى بنك هنتجتون القومي في اوهايو أن المستثمرين يشعرون بحساسية شديدة تجاه أحدث مانشتات الصحف بشأن الفيروس، وذلك بسبب نقص المعلومات الأساسية المتوفرة لديهم.

ومن المتوقع أن تبدأ شركات ستاندر اند بورز 500 في تسجيل تراجع في أرباحها خلال 2020.

ومن المتوقع هبوط أرباحها بنسبة 4.3% في الربع الأول وبنسبة 10.9% في الثاني، حسب أحدث تقديرات لمؤسسة ريفنتف.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 973.65 نقطة أو بنسبة 4.44% ليصل إلى 20,943.51 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 114.09 نقطة أو بنسبة 4.41% ليصل إلى 2,470.5 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 339.52 نقطة أو بنسبة 4.41% ليصل إلى 7,360.58 نقطة.

