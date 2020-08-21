مؤشر ستاندر آند بورز 500 يرتفع الجمعة بفعل بيانات جيدة

صعد مؤشر ستاندر آند بورز 500 ومؤشر ناسداك إلى قمم قياسية في ختام تعاملات الجمعة بعد إصدار بيانات جيدة أظهرت نقاط قوة في الاقتصاد الأمريكي.

بيانات جيدة للاقتصاد الأمريكي

وتعافى النشاط الاقتصادي الأمريكي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2019 في أغسطس، حسب مسح لمعهد أي.اتش.اس2 ماركيت، وذلك بدعم من عودة الانتعاش في الطلبيات الجديدة للشركات العاملة في مجالي التصنيع والخدمات.

زيادة مبيعات المنازل

وكشف تقرير آخر عن زيادة مبيعات المنازل الأمريكية بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وبلوغ أسعار المنازل قمم قياسية. مبيعات المنازل الأمريكية ترتفع بوتيرة قياسية

ونشطت مراهنات رجحت اشتداد عود شركات التكنولوجيا مثل أبل وأمازون وتعافيها من جائحة فيروس كورونا، وبفضل هذه المراهنات اتجه مؤشري ستاندر اند بورز 500 و ناسداك لإغلاق تعاملات الأسبوع على ارتفاع.

وتمكن مؤشر ستاندر آند بورز 500 في تعاملات الثلاثاء من تعويض جميع خسائره.

وتحققت هذه الخسائر بفعل الركود الناتج عن فيروس كورونا لينضم ستاندر آند بورز 500 إلى مؤشر ناسداك مواصلًا القفز لأعلى، ولا يزال مؤشر ناسداك يقل عن قممه القياسية المسجلة في فبراير بنسبة 6%.

ويتخوف المستثمرون كذلك من تعثر المحادثات الجارية بين مجلس النواب والبيت الأبيض حول حزمة مساعدات تالية لمكافحة فيروس كورونا وسط تزايد اعداد المتعطلين إلى 28 مليون أمريكي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 191.05 نقطة أو بنسبة 0.69% ليصل إلى 27,930.78 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 11.73 نقطة أو بنسبة 0.35% ليصل إلى 3,397.24 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 46.85 نقطة أو بنسبة 0.42% ليصل إلى 11,311.80 نقطة.

أسهم أبل ترتفع

وصعدت أسهم شركة أبل بنسبة 4% مع استمرار قيمتها السوقية في الارتفاع بعد أن أصبحت صاحبة أعلى قيمة سوقية في العالم من بين الشركات المقيدة في البورصة، متخطية حاجز تريليوني دولار الأسبوع الحالي.

وقفزت أسهم شركة تسلًا مجددًا بعد أن كسر سعرها مستوى 2,000 دولار الخميس للمرة الأولى.

وصعدت أسهم شركة ديير وشركاه التي تعد في العالم في مجال تصنيع المعدات الزراعية بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها السنوية.