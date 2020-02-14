مؤشر ستاندر آند بورز 500 يتراجع الجمعة بفعل المخاوف الاقتصادية لفيروس كورونا

تراجع مؤشر ستاندر آند بورز 500 ومؤشر ناسداك الجمعة تحت ضغط من مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، رغم صعود أسهم شركة نيفيديا لتصنيع الشرائح الإلكترونية بدعم من إصدار الشركة توقعات متفائلة.

وقفزت أسهم شركة نيفيديا كورب بنسبة 7.2% بعد أن توقعت تحقيق إيرادات تفوق تقديرات المحللين.

ودعمت هذه التوقعات انتعاش الطلب على الشرائح الإلكترونية وانتعاش قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.2%.

ولم تظهر دلائل على انحسار عدوى فيروس كورونا ببلوغ الإصابات الجديدة مستوى 5.000 حالة اليوم الجمعة.

احتواء فيروس كورونا

وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في الربع السنوي الحالي، لكن الركود سيكون قصير الأجل حال احتواء عدوى الفيروس.

وقال ريك ميكلر الشريك لدى شركة تشيري لين انفيستمنتس في نيوجيرسي: “سيظل فيروس كورونا مثيرًا للقلق، لكن يتضح الآن على أقل تقدير أنه لن يؤثر على الولايات المتحدة بقدر كبير وأنه يمكن احتواؤه في الصين”.

واتجه حي المال في وول ستريت لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي بعد بلوغه قمما قياسية بدعم من انتعاش أرباح الشركات في الربع الأخير، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

وصدرت البيانات الجمعة التي لم تكن متفائلة لحد كبير، ورجح تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة تباطؤ إنفاق المستهلكين في يناير، وأشارت بيانات منفصلة إلى تراجع الإنتاج الصناعي بمستويات تتخطى التقديرات الشهر الماضي.

ستاندر آند بورز 500 يتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.28% ليصل إلى 29,341.05 نقطة. وستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.09% ليصل إلى 3,371.06 نقطة.

وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.06% ليصل إلى 9.706.45 نقطة.

وستغلق الأسواق المالية الأمريكية أبوابها يوم الأثنين القادم بمناسبة عطلة يوم الرئيس.

ارتفاع الأسهم الدفاعية

وحققت نسبة 77% من بين 387 شركة مدرجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500 أرباحا فاقت التوقعات، حسب شركة ريفنتف.

وقفزت شركة اكسبديا لخدمات السفر عبر الإنترنت بنسبة 10.9%، بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح فصلية قوية وسط تزايد حالة انعدام اليقين بشأن فيروس كورونا.

وبعيدًا عن قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم الشركات الدفاعية العقارية والمرافق والسلع الاستهلاكية من بين 11 قطاع رئيسي مدرجة في مؤشر ستاندر اند بورز، وهبطت أسهم الطاقة بنسبة 1.2%.

