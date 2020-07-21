مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يرتفع الثلاثاء بدعم من حزمة جديدة من المحفزات

شركات الطاقة سجلت أكبر مكسب يومي بفعل صعود أسعار البترول وسط إشارات على تعافي الطلب

صعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 في ختام تعاملات الثلاثاء وسط الإقبال على شراء الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية بفعل التفاؤل بطرح واشنطن حزمة جديدة من المحفزات.

وجاء ذلك بغية استدامة التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن الجائحة.

وقدمت أسهم الشركات المالية والصناعية والطاقة أكبر دعم لمؤشر ستاندر اند بورز 500 ومؤشر داو القيادي جراء عودة المستثمرين لشراء أسهم الشركات الحساسة للدورة الاقتصادية.

وهبط مؤشر ناسداك بضغط من أسهم شركات التكنولوجيا.

حزمة جديدة من المحفزات

وصعدت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة ما دفع المشرعون الأمريكيون لتأييد طرح حزمة محفزات جديدة.

وذلك قبل انتهاء سريان إعانات بطالة لصالح ملايين الأمريكيين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 159.81 نقطة أو بنسبة 0.6% ليصل إلى 26,840.68 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 5.47 نقطة أو بنسبة 3,257.31 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 86.73 نقطة أو بنسبة 0.81% ليصل إلى 10,680.36 نقطة.

شركات الطاقة تسجل أكب مكسب يومي

وسجلت شركات الطاقة أكبر مكسب يومي لها منذ 5 يونيو. وقفزت أسعار البترول وسط إشارات على تعافي الطلب.

وصعدت أسهم شركة كوكا كولا بعد حققت الشركة أرباحا فاقت التقديرات وبعد أن قالت أن الطلب يتحسن.

وتصدرت شركة لوكهيد مارتن الدفاعية قائمة الشركات التي حققت أفضل أداء فصلي وقررت الشركة رفع تقديراتها بشأن الأرباح السنوية والإيرادات. وصعدت أسهم في التعاملات.

وهبطت أسهم شركة تسلا نزولا من ذروة بلغتها الأثنين بعد أن قررت مؤسسة جي.بي.مورجان تشيس خفض قيمة سهم شركة تسلا.