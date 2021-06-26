مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يواصل مكاسبه الجمعة

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، وواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه، وسط مراهنة المستثمرين على أن معدلات التضخم المرتفعة ستكون مؤقتة وسط استمرار تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، حسب وكالة سي.إن.بي.سي.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يلامس قمة قياسية عند الإغلاق

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% ليلامس قمة قياسية أخرى عند الإغلاق إلى 4,280.70 نقطة.

وسجلت أسهم الشركات المالية أفضل أدء من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إذ صعدت بنسبة 1.3%.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 237.02 نقطة، أو بنسبة 0.7% ليصل إلى 34,433.84 نقطة، محلقا بالقرب من قمته القياسية.

وتخلص مؤشر ناسداك المركب من مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 0.1% عند 14,360.39 نقطة وسط ارتفاع عوائد السندات.

وقفز العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بنحو 4 نقطة أساس إلى 1.52%.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7% خلال الأسبوع، محققا أفضل مكسب أسبوعي له منذ مطلع فبراير.

وارتفع مؤشر داو بنسبة 3.4% خلال الأسبوع، مسجلا أفضل أسبوع له منذ منتصف مارس. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4% خلال الأسبوع.

وجاءت ارتفاعات الجمعة بعد أن ارتفع مؤشر أساسي للتضخم بنسبة 3.4% في مايو، مسجلا أسرع زيادة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.

وتتوافق هذه القراءة مع توقعات الاقتصاديين الذين سألتهم وكالة داو جونز. وصعد المؤشر الأساسي بنسبة 0.5% خلال الشهر.

صعود أسهم البنوك

وصعد مؤشر سعر الاستهلاك الشخصي والإنفاق بما يعكس الوتيرة المتسارعة للتوسع الاقتصادي والضغوط السعرية الناجمة عنها، منذ فرض الإغلاقات المرتبطة بالجائحة عام 2020.

وقفزت أسهم البنوك بعد أن أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي أن القطاع المصرفي يمكنه أن يتحمل بسهولة أية ركود حاد.

وقفزت أسهم بنك ويلز فارجو بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت أسهم بنكي فيفث ثيرد و بي.أن.سي أكثر من 2%.

وصعدت أسهم جي.بي.مورجان وبنك أوف أمريكا بأكثر من 1%.

وقفزت أسهم شركة نايك بنسبة 15.5%، مما عزز الثقة داخل مؤشر داو. وحققت شركة نايك أرباحا وإيرادات فاقت توقعات حي المال في وول ستريت.

وهبطت أسهم شركة فيديكس بنسبة 3.6%.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن البيت الأبيض توصل لاتفاق بقيمة 1 تريليون دولار بخصوص البنية التحتية مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويشمل الاتفاق إنفاق 579 مليار دولار على وسائل المواصلات مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية وغيرها.