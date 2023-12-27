مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يقترب الأربعاء من أعلى إغلاق منذ يناير 2022

استقرت الأسهم الأمريكية في تعاملات يوم الأربعاء حيث راقب المتداولون مسيرة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو مستويات قياسية ، بحسب شبكة سي إن بي سي.

ويحوم مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بالقرب من الخط الثابت. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 60 نقطة أو 0.2%.

أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500

ولا يفصل مؤشر ستاندرد آند بورز سوى نسبة 0.5٪ من أعلى مستوى إغلاق قياسي عند 4796.56، والذي تم بلوغه في يناير 2022.

ويتمتع المؤشر القياسي، إلى جانب مؤشري داو جونز وناسداك، أيضًا بسلسلة مكاسب مدتها ثمانية أسابيع – وهي الأطول منذ عام 2017.

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA: “السوق تريد إنجاز ذلك قبل نهاية العام”. “هذا هو الجهد الأساسي، ولكن في الوقت نفسه، بمجرد أن يسجل السوق أعلى مستوى جديد على الإطلاق، فمن المحتمل أن يكون عرضة للتوقف المؤقت بعد الارتفاع.”

لقد كان عاما قويا بالنسبة للأسهم. ومن المتوقع أن ينهي مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 عام 2023 بارتفاع بنسبة 13% و24% على التوالي.

قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 44%، متفوقًا في الأداء وسط انتعاش تكنولوجيا الشركات العملاقة وجنون الذكاء الاصطناعي.

كما أن المؤشر القياسي الذي يعتمد على التكنولوجيا الثقيلة يسير أيضًا على الطريق الصحيح لتحقيق أكبر مكاسبه لمدة عام منذ عام 2003، عندما ارتفع بنسبة 50٪.