مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يغلق 2023 مرتفعا بنسبة 24% وانتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي

انخفضت الأسهم بشكل طفيف في ختام تعاملات الجمعة، لكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى عام 2023 بمكاسب مفاجئة بنسبة 24% مع تباطؤ التضخم وسط انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي، وظل الاقتصاد قويًا وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

انتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة تسعة أسابيع متتالية لينهي العام، وهي أفضل سلسلة مكاسب له منذ عام 2004. ورفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مؤشر ناسداك المركب إلى أفضل عام له منذ عام 2020 بفضل حماسة الذكاء الاصطناعي.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.28% ليستقر عند 4769.83، مع مكاسب بنسبة 24.2% لهذا العام، ينهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2023 على مسافة قصيرة من أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وفي وقت ما يوم الجمعة، ارتفع بمقدار 9 نقاط، أو أقل من 0.2%، من إغلاقه القياسي البالغ 4796.56 الذي تم تحقيقه في يناير 2022.

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 20.56 نقطة، أو 0.05%، ليغلق عند 37689.54 نقطة يوم الجمعة. وأنهى العام بمكاسب 13.7% وحقق رقما قياسيا جديدا خلال 2023. وانخفض مؤشر ناسداك المركب 0.56% إلى 15011.35 للجلسة، لكنه ارتفع 43.4% في أفضل عام له منذ 2020.

وقالت منى ماهاجان، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز: “لا يزال الزخم مواتياً مع اقتراب نهاية العام”، “لقد كانت مسيرة مذهلة للغاية”.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% خلال الأسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز وناسداك بنسبة 0.8% و0.1% خلال الأسبوع على التوالي، ليحققا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما منذ عام 2019.

انتعشت الأسهم مرة أخرى هذا العام بعد عام 2022 الصعب، وكانت القصة في الجزء الأفضل من العام هي الإثارة حول الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأسهم شركة ماجنفسنت 7 مثل نفيديا ومايكروسفت عزز الحماس المؤشرات حتى في الوقت الذي عانى فيه السهم المتوسط وسط ارتفاع أسعار الفائدة وأدى إلى الأداء المتفوق لمؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي.