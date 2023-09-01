مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يغلق منخفضا بفعل بيانات التضخم

أغلق المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضا في حين ارتفع المؤشر ناسداك بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية مؤقتا، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3 % في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2 % في يوليو، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.16 % لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.11 % إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.48 % إلى 34721.16 نقطة.