مؤشر داو جونز يقفز 5 % فى يوليو ليسجل أفضل أداء شهري هذا العام

خالد بدر الدين:قفز مؤشر داوجونز لكبرى الشركات الصناعية الأمريكية بأكثر من 4.7 % خلال شهر يوليو الذى انتهى أمس الثلاثاء ليتجاوز 25145 نقطة ليسجل أفضل أداء شهرى هذا العام حتى الآن.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داوجونز الصناعى كسب فى آخر يوم من شهر يوليو أكثر من 108 نقطة أو ما يعادل 0.43 % بفضل

خالد بدر الدين:



قفز مؤشر داوجونز لكبرى الشركات الصناعية الأمريكية بأكثر من 4.7 % خلال شهر يوليو الذى انتهى أمس الثلاثاء ليتجاوز 25145 نقطة ليسجل أفضل أداء شهرى هذا العام حتى الآن.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داوجونز الصناعى كسب فى آخر يوم من شهر يوليو أكثر من 108 نقطة أو ما يعادل 0.43 % بفضل مكاسب الشركات الصناعية بعد انتشار أنباء تؤكد عودة المفوضات التجارية بين بكين وواشنطن لمنع حرب تجارية عالمية قد تسبب خسائر لمعظم الشركات العالمية.



وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 S&P لكبرى الشركات الأمريكية بـأكثر من 3.6 % خلال الشهر الماضى ليصل إلى حوالى 2816 نقطة ليسجل أفضل مكسب شهرى منذ يناير الماضى.



وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذى يغلب عليه الشركات التكنولوجية الكبرى بحوالى 2.2 % ليصل إلى حوالى 7671.79 نقطة بفضل مكاسب هذه الشركات ولاسيما شركة أمازون لمبيعات التجزئة الأونلاين التى رفعت ثروة صاحبها جيف بيزوس إلى حوالى 150 مليار دولار ليصبح أغنى ملياردير فى العالم .