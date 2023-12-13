مؤشر داو جونز يقفز في إغلاق الأربعاء بعد اعتزام الفيدرالي خفض أسعار الفائدة

قفز مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة عدة مرات في العام المقبل، مما يرضي المستثمرين الذين كانوا يأملون أن يبدأ البنك المركزي أخيرًا في الاعتراف بالاتجاه البطيء للتضخم من خلال موقف نقدي أقل عدوانية.

البدء في خفض أسعار الفائدة

وأضاف مؤشر داو جونز المكون من 30 سهما أكثر من 512 نقطة بنسبة 1.40%. عند أعلى مستوى له خلال اليوم، لامس مؤشر داو جونز 37094.85 متخطيا 37000 للمرة الأولى ويتجاوز أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في يناير 2022.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.37% مع تقدم أسهم البنوك والعقارات، في حين قفز مؤشر ناسداك المركب ارتفع بنسبة 1.38%.

أبقى البنك المركزي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة ثابتًا في نطاق 5.25% إلى 5.5% كما كان متوقعًا، ولكن الأهم من ذلك أنه توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، وهو ما كان أكثر مما أشار إليه سابقًا. وكان المستثمرون يأملون بشكل متزايد في أن يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارة أوضح بأنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل مع تراجع بيانات التضخم الأخيرة.

واعترف بيان اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم “تراجع” خلال العام الماضي وخفض البنك المركزي رسميًا توقعاته للتضخم لعام 2024، حيث شهد انخفاضًا بنسبة 2.4٪ من 2.6٪.

وقالت جينا بولفين، رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات: “لقد أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق هدية عطلة مبكرة اليوم عندما علقوا أخيرًا، ولأول مرة، بشكل إيجابي بشأن التضخم”.

وتابع: “يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك في اتجاه الأسواق، بدلا من تحرك السوق نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي. مسيرة سانتا كلوز قد تستمر”.