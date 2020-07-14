مؤشر داو جونز يغلق على ارتفاع الثلاثاء وسط تجاهل إصابات كورونا

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2% وسط تجاهل إصابات كورونا من قبل المستثمرين الذين أقبلوا على شراء أسهم شركات الطاقة والمواد الخام.

وقفزت أسهم شركات الطاقة والمواد الخام والتصنيع المقيدة على مؤشر ستاندر اند بورز 500.

ومقابل هذا صعدت أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وشركة السلع الاستهلاكية بأكثر من 1%.

وهبطت أسهم شركة أمازون بنسبة 0.6% بيد أن أمازون وغيرها من شركات التكنولوجيا وأسهم النمو مثل فيسبوك ونيتفلكس تعافت من خسائر أكثر عمقا.

وبفضل هذا، تلقى مؤشر ناسداك دعما في لحظات التداول الأخيرة.

وصعدت أسهم شركة جي.بي.مورجان تشيس، أكبر المقرضين في الولايات المتحدة، بنسبة 0.6%، بعد تسجيلها تراجعا يقل عن التوقعات بنسبة 51% في أرباح الربع الثاني.

ويلز فارجو تتراجع

وهبطت أسهم شركة ويلز فارجو بنسبة 4.6% بعد تسجيلها خسائر فصلية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وهبطت أسهم شركة سيتي جروب بنسبة3.9% بعد تدهور أرباحها الفصلية بشكل حاد.

وهبط مؤشر ستاندر اند بور 500 لأسهم البنوك بنسبة 1.2%، وسط إقبال ثلاثة بنوك على تجنيب مبلغ بقيمة 28 مليارد دولارات بغية تغطية الخسائر الضخمة المحتملة الناجمة عن تعثر المقترضين المتضررين من الجائحة.

وتم تعويض معظم الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا منذ شهر مارس في حي المال في وول ستريت، بعد تطبيق سلسلة من المحفزات النقدية والمالية.

وساهمت البيانات الاقتصادية المبشرة في تحسين آمال إنجاز التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة.

لكن الصعود الحالي في إصابات كوروبنا كوفيد-19 والقيود التي تم فرضها على الأعمال خصوصا في ولاية كاليفورنيا زادت من انعدام اليقين بشأن موعد تعافي الاقتصاد.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.13% ليغلق على مستوى 26,642.5 عند الإغلاق. وذلك وسط تجاهل إصابات كورونا.

ومقابل هذا صعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 1.34% ليصل إلى 3.197.52 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.94% ليصل إلى 10,488.58 نقطة.

وهبطت أسهم شركة دلتا إيرلاينز بنسبة 2.65% بعد أن حذرت من أن التعافي المستدام سيتأخر لأكثر من عامين صعودا من أضرار جائحة كورونا.

وقفزت أسهم شركة مودرنا بنسبة 4.5% بعد أن قالت أنها تخطط لبدء التجارب الاكلينكية الأخيرة للقاح مضاد لفيروس كورونا يوم 27 يوليو أو قريبا من هذا الميعاد.