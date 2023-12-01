مؤشر «داو جونز» الأمريكي يغلق عند أعلى مستوياته في 2023

سجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى عند الإغلاق هذا العام مع خروج المستثمرين من شهر شهد ارتفاع الأسهم وتراجع التضخم مما يعزز احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

واستفاد المؤشر من دفعة قوية من سهم شركة سيلز فورس بعد إعلان مكاسب فاقت توقعات بالإجماع.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالتكنولوجيا على مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

ومن بين البيانات التي صدرت صباح اليوم الخميس، أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة والذي يحظى بمراقبة عن كثب بأن التضخم يتراجع كما هو متوقع، وكذلك إنفاق المستهلكين. وعززت البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات المبدئية صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.21 نقطة أو ما يعادل 0.38 % ليغلق عند 4568.79 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 32.27 نقطة أو 0.23 % إلى 14226.22 نقطة. وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 517.28 نقطة أو 1.46 % إلى 35947.70 نقطة.