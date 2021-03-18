مؤشر داكس الألماني يصعد الخميس بدعم من قطاع السيارات

صعد مؤشر داكس الألماني بدعم من قطاع السيارات ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في تعاملات الخميس.

واتجهت الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا لبلوغ قمم قياسية بعد أن تعهد بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة برغم توقعات صعود النمو الاقتصادي.

صعود قطاع السيارات

وصعد مؤشر منطقة اليورو الذي يضم 50 شركة قيادية بنسبة 0.5 بالمائة ليتخطى لفترة قصيرة ذروته التي بلغها في فبراير من العام الماضي قبل أن تطيح جائحة كوفيد-19 بالأسواق المالية.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفع بنحو 2 بالمائة.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا آمن، مشيرةً إلى أن فوائده تتجاوز مخاطره المحتملة، وذلك بعد تعليق استخدامه من قبل عدة دول أوروبية بعد تقارير عن تسببه في جلطات دموية.

ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي البريطاني تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.1 بالمائة.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 0.4 بالمائة إلى426.5 نقطة، لكن مكاسبه تقلصت بفعل خسائر في أسهم شركات المرافق والكيماويات والأغذية والمشروبات.

وتسبب الصعود الحالي في عوائد السندات الحكومية في إثارة مخاوف بخصوص انتعاش التضخم بعد ضخ تريليونات الدولارات من أموال المحفزات مما يعزز تعافي الاقتصاديات العالمية من صدمة الجائحة.

وصعد “فوتسي” البريطاني بنحو 0.2 بالمائة إلى 6779.6 نقطة ماحيا تراجعات مبكرة بعد أن قال البنك المركزي البريطاني إن التعافي الاقتصادي البريطاني متواصل، وقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل مستوى 14775.5 نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 6062.7 نقطة.

وصعدت أسهم شركة فولكس فاجن بنسبة 6.0 بالمائة، لتكرس مركزها كأكبر شركة من حيث القيمة على مؤشر داكس الألماني بعد أن تفوقت على شركة اس.أ.بي لتصنيع البرمجيات.

وصعد سهم بنك كريديت سويس بنسبة 2.5 بالمائة بعد أن قال البنك إنه يدرس نشاطه في مجال إدارة الأصول وسط تحقيقات بخصوص معاملاته مع شركة جرينسيل التي اعلنت إفلاسها.

وهبطت أسهم شركة نوكيا للاتصالات بنسبة 5.7 بالمائة برغم توقعات بصعود هوامش أرباحها إلى 10 -13 بالمائة في 2023.