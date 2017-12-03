مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين يتراجع 3.5 نقطة مئوية

- رضوان: الشركات تتوقع مواجهة مشكلات البيروقراطية والضرائبهاجر عمرانكشف أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة "المال"، عن انخفاض مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذين لعام 2018، بواقع 3.5 نقطة مئوية، مقارنة بنتائج المؤشر المعلنة العام الماضى، والتى تقيس توقعات 2017. وأضاف رضوان، خلال عرض نتائج تقرير 20

– رضوان: الشركات تتوقع مواجهة مشكلات البيروقراطية والضرائب



هاجر عمران

كشف أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة “المال”، عن انخفاض مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذين لعام 2018، بواقع 3.5 نقطة مئوية، مقارنة بنتائج المؤشر المعلنة العام الماضى، والتى تقيس توقعات 2017.



وأضاف رضوان، خلال عرض نتائج تقرير 2018، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، التى تنظمه “المال جى تى إم”، اليوم الأحد، أن توقعات ثقة مؤشر الرؤساء التنفيذيين تتماشى مع بعض التقارير العالمية، منها تقرير ممارسة الأعمال التى تصدره مؤسسة التمويل الدولية، وأظهر مؤخرًا تراجع ترتيب مصر 6 مراكز إلى المرتبة 122 عالميًا.

وقال إن توقعات التقرير الذى تم إصداره العام الماضى لقياس الثقة فى 2017، اتسم بالكثير من التفاؤل التى لم تعكسه مؤشرات التضخم والنمو، وبالتالى جاءت نتائج تقرير العام الحالى أكثر حذراً.



جدير بالذكر أن مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين يعتمد على توقعات 250 شركة، فى 10 قطاعات رئيسية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والسياحة وغيرها، ثم يتم تحويل النتائج إلى مؤشرات جمعية، وتقاس النتائج بناء على أكبر 20 شركة فى كل قطاع من حيث الوزن النسبى للقطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن الرؤساء التنفيذيين حددوا المشكلات الكلاسيكية، مثل البيروقراطية كأكبر المشكلات التى يتوقعون مواجهتها فى 2018، رغم صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسهيلات التراخيص وإدخال التنولوجيا فى إجراءات التأسيس.

وأضاف أن مشكلة الرسوم الضريبية أحد أكبر 5 تحديات يتوقع المستثمرون مواجهتها، رغم جهود وزارة المالية فى امتصاص تأثير التعويم وإقرار قانون القيمة المضافة، مشيراً إلى أن نقص العمالة الماهرة أيضًا أحد المشكلات إلى جانب عدم استقرار سعر الصرف وتكلفة الحصول على التمويل.



وقال رضوان إن مجتمع الأعمال ينتظر تخفيض سعر الفائدة بدافع من تلمحيات التقارير التى تصدرها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، والتى تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة أمر مؤقت.