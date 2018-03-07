مؤشر توبيكس لشركات الحديد يهوى 8% منذ إعلان ترامب رفع الجمارك

خالد بدر الدينهوى مؤشر توبيكس لكبرى شركات الحديد اليابانية بأكثر من 2.1% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة طوكيو، لتصل خسائره إلى حوالى 7.8% ليسجل أدنى مستوى منذ 8 شهور منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على الصلب الوارد من أى دولة بحوالى 25%.وذكرت وكالة "رويت



خالد بدر الدين

هوى مؤشر توبيكس لكبرى شركات الحديد اليابانية بأكثر من 2.1% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة طوكيو، لتصل خسائره إلى حوالى 7.8% ليسجل أدنى مستوى منذ 8 شهور منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على الصلب الوارد من أى دولة بحوالى 25%.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر نيكي 225 القياسى لكبرى الشركات اليابانية هبط بأكثر من 0.8% عند الإغلاق يوم الأربعاء ليقترب من أدنى مستوى منذ في 4 شهور ونصف الشهر بعد أن استقال جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤيد للتجارة الحرة مما يزيد من مخاوف اندلاع حرب تجارية بسبب فرض ترامب رسوم جمركية على الواردات من الحديد والألومنيوم.

وتراجع الدولار بأكثر من 0.5% مقابل الين الياباني اليوم بسبب التوترات المرتبطة بحرب تجارية عالمية يدخل في مرحلة جديدة محتدمة مع تزايد قوى الحماية التجارية في الإدارة الأمريكية في إطار سعي ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم.