مؤشر تداول يهوى 1.5 % فى منتصف التعاملات ببورصة الرياض

أسعار أسهم المملكة القابضة تخسر 10 % يوميا خالد بدر الدين هوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 106 نقطة أو ما يعادل أكثر من 1.5 % خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء فى بورصة الرياض لينخفض إلى حوالى 6879 نقطة بقيادة شركة المملكة القابضة. وذكرت كالة بلومبرج أن معظم أس

أسعار أسهم المملكة القابضة تخسر 10 % يوميا



خالد بدر الدين



هوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 106 نقطة أو ما يعادل أكثر من 1.5 % خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء فى بورصة الرياض لينخفض إلى حوالى 6879 نقطة بقيادة شركة المملكة القابضة.



وذكرت كالة بلومبرج أن معظم أسهم الشركات السعودية خسرت نسب واضحة منذ تعاملات يوم الأحد بعد قرار اعتقالات أمراء ووزراء سابقين وحاليين والذى اتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتدعيم سلطته وشن حملة على الفساد من خلال تعديل وزاري والتحقيق مع شخصيات بارزة في المملكة منهم الأمير الوليد بن طلال الذى يملك أكثر من 95 % أسهمها .

وتعرضت أسعار أسهم شركة المملكة القابضة بأكثر من 10 % يوميا منذ بداية هذا الأسبوع وحتى اليوم لتهبط ثروة الأمير الوليد بأكثر من 1.3 مليار دولار من 19 مليار دولار قبل احتجازه إلى أقل من 17.7 مليار دولار خلال تعاملات اليوم .

