مؤشر: تحسن القطاع غير النفطي في الإمارات خلال أبريل

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن تسارع نمو الطلبيات الجديدة أدى إلى تحسن نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل، بحسب وكالة رويترز.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في أبريل مقابل 55.9 في مارس ، وهي أعلى قراءة في ستة أشهر مما يشير إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد غير النفطي للبلاد.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 59.9 نقطة في أبريل من 56.2 في الشهر السابق في أسرع وتيرة للنمو في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر 2021، ويعود ذلك بالأساس إلى الطلب المحلي.

وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد بستاندرد اند بورز جلوبال “ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل ليشير إلى معدل توسع أقوى في كل قطاعات الاقتصاد غير النفطي مدفوعا بتسارع كبير في الطلبيات الجديدة وتراجع الضغوط التضخمية”.

وتابع قائلا “المشاركون يرون أن جهود تحسين الخدمات وتعزيز التسويق دعمت النمو أيضا وساندت توسعا قويا في الأنشطة”.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.7 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في مارس، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر 2022.

وعلى الرغم من أن أنشطة التوظيف تراجعت عن مارس إلا أن المؤشر الفرعي ظل فوق مستوى الخمسين نقطة مما يشير إلى استمرار النمو في الوظائف.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الآونة الأخيرة لآراء 16 خبيرا اقتصاديا، أن الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ستحقق نموا 3.7% في 2023 وأربعة بالمئة في العام المقبل بما يقل كثيرا عن نسبة 7.6% في العام الماضي.

وبدأت الإمارات في خطة تحول اقتصادي لتنويع إيراداتها بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط وللاستثمار بقوة في أنشطة غير نفطية. وشمل ذلك سعيها لتكون مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وزاد النمو السريع في الطلبيات الجديدة أيضا من الثقة في مجال الأعمال بين الشركات فيما يتعلق بالتوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.