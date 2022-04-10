مؤشر بورصة قطر يسجل أعلى إغلاق تاريخي لها

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأحد 10 ابريل على ارتفاع بنسبة 2.75% مضيفاً إلى رصيده 387 نقطة، وإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 14476 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.9%. هذا وتجاوزت قيم التداولات…

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأحد 10 ابريل على ارتفاع بنسبة 2.75% مضيفاً إلى رصيده 387 نقطة، وإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 14476 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.9%.

هذا وتجاوزت قيم التداولات في أولى جلسات الأسبوع الثاني من شهر ابريل حاجز المليار ريال بدعم من المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي شراء بقيمة 45 مليون ريال.

وأضافت بورصة قطر في جلسة الأحد إلى القيمة السوقية 17.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.2% إلى 807.2 مليار ريال، ما يمثل 126% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

قفز المؤشر العام بنسبة 2.75% صاعداً إلى النقطة 14476.47 التي تعد الأعلى على الإطلاق، ليربح 387 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والنقل، ثم الاتصالات، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين، والعقارات.

وصعدت أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.89%، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها “الدولي” متصدر القائمة الخضراء بـ9.63%.

وفي المقابل تراجع التأمين بنحو 1.22%، لهبوط 4 أسهم تقدمها “العامة” الأكثر انخفاضاً بـ4.52%.

وتراجع التداولات اليوم، إذ وصلت السيولة إلى 1.02 مليار ريال، مقابل 1.17 مليار ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 299.16 مليون سهم، مقارنة بـ365.36 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للأنشط تداولاً، تقدم “بلدنا” المرتفع 1.06% الكميات بـ53.48 مليون سهم، بينما تصدر “الريان” السيولة بقيمة 153.38 مليون ريال، بنمو 4.65%..