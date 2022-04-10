بورصة وشركات

مؤشر بورصة قطر يسجل أعلى إغلاق تاريخي لها

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأحد 10 ابريل على ارتفاع بنسبة 2.75% مضيفاً إلى رصيده 387 نقطة، وإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 14476 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.9%. هذا وتجاوزت قيم التداولات…

محمد عبد السند 2:04 م, الأحد, 10 أبريل 22 2:04 م, الأحد, 10 أبريل 22

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أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأحد 10 ابريل على ارتفاع بنسبة 2.75% مضيفاً إلى رصيده 387 نقطة، وإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 14476 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.9%.

هذا وتجاوزت قيم التداولات في أولى جلسات الأسبوع الثاني من شهر ابريل حاجز المليار ريال بدعم من المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي شراء بقيمة 45 مليون ريال.

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وأضافت بورصة قطر في جلسة الأحد إلى القيمة السوقية 17.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.2% إلى 807.2 مليار ريال، ما يمثل 126% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

قفز المؤشر العام بنسبة 2.75% صاعداً إلى النقطة 14476.47 التي تعد الأعلى على الإطلاق، ليربح 387 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والنقل، ثم الاتصالات، والبضائع، بينما تراجع قطاعا التأمين، والعقارات.

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وصعدت أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.89%، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها “الدولي” متصدر القائمة الخضراء بـ9.63%.

وفي المقابل تراجع التأمين بنحو 1.22%، لهبوط 4 أسهم تقدمها “العامة” الأكثر انخفاضاً بـ4.52%.

وتراجع التداولات اليوم، إذ وصلت السيولة إلى 1.02 مليار ريال، مقابل 1.17 مليار ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 299.16 مليون سهم، مقارنة بـ365.36 مليون سهم في الجلسة السابقة.

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وبالنسبة للأنشط تداولاً، تقدم “بلدنا” المرتفع 1.06% الكميات بـ53.48 مليون سهم، بينما تصدر “الريان” السيولة بقيمة 153.38 مليون ريال، بنمو 4.65%..

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بقلم محمد عبد السند

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