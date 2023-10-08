مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي يتراجع 7% وسط مخاوف من "حرب طويلة"

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بنحو 7% وسط مخاوف من “حرب طويلة” مع حركة حماس.

وانخفض مؤشر أسهم الشركات الكبرى “تل أبيب 35” بنسبة 7% تقريبا عند الإغلاق.

كما انخفض مؤشر “تل أبيب 125” القياسي بنسبة 6.69%.

ونزل مؤشر “تل أبيب 90” الذي يتتبع الأسهم ذات القيمة الأعلى غير المدرجة في مؤشر “تل أبيب 53” بنسبة 7.86%.

هجوم 7 أكتوبر

ويأتي التراجع في أول يوم تداول عقب هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حركة حماس على إسرائيل منذ الأمس وأدى إلى مقتل 600 شخصا وإصابة الآلاف.

ويخشى المستثمرون من غموض في مستقبل إسرائيل ومخاوف من أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي بعد هجوم حماس.

والهجوم متعدد الجبهات الذي شنته حماس، بما في ذلك التسلل عن طريق البر والجو والبحر، ضرب إسرائيل في وقت كانت تحتل فيه بعيد العُرش.

حرب طويلة

وحذر أوري جرينفيلد، كبير الاستراتيجيين في شركة “بساجوت” للاستثمار، من أنه مقارنة بالصراعات والعمليات العسكرية السابقة التي أجريت في الجنوب في السنوات الأخيرة، والتي كان لها تأثير ضئيل على السوق المالية المحلية، فمن المتوقع أن تكون الحرب التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أدت إلى تفاقم الوضع وأن تترك تأثيرا أكثر جوهرية.

وقال جرينفيلد: “”رد فعل الأسواق في الماضي كان يستمر لمدة يوم أو يومين على الأكثر، لكن من المرجح أن نرى هذه المرة الأسواق المحلية تعاني صعوبة في التعافي بسرعة”.

وأضاف: “من المحتمل أن تستمر الحرب في غزة لفترة طويلة، وهي الفترة التي يمكن الافتراض فيها أيضا أن جزءا كبيرا من إسرائيل سيظل تحت التهديد الصاروخي..مثل هذا التهديد سيؤدي إلى خروج المستهلك الإسرائيلي بشكل أقل وبالتالي خفض الاستهلاك”.