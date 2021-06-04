مؤشر بورصة النيل يهبط 1.1%.. و«الصخور العربية» يتصدر التنفيذات خلال الأسبوع الماضى

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة – مؤشر بورصة النيل – بنسبة 1.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا 1229 نقطة، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم الصخور العربية للصناعات البلاستيكية تصدر أسهم بورصة النيل المقيدة، مرتفعاً 15.4% وقيم تداولات 8 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير أن سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند 1.55 جنيه للسهم الواحد.”.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي انتهت جلساته أمس الخميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10054 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.8% إلى 2334 ، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.2% إلى 3251 نقطة.

وأغلقت البورصة تداولات جلسة أمس الخميس آاخر جلسات الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ،وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.65 % عند 10054 نقطة ،بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.14% إلى 2334 نقطة، بينما استقر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى جلسة أمس الأول الأربعاء(3251 نقطة).

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه للأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، إذ صعد 66 سهما من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 97 وبقى 31 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تداولات جلسة الثلاثاء الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت تداولات جلسة الاثنين الماضى ، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

كما أغلقت جلسة الأحد (بداية الأسبوع)، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وتوقع خبراء التحليل الفني فى وقت سابق، استكمال مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، رحلة الارتداد التصحيحي الصاعد، مستهدفًا 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 EWI” ، ما يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة، واستكمال الصعود مستهدفًا 2400 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية،إن مؤشر EGX30، ما زال يسعى للارتداد بعد هبوطه الأسبوع الماضي لمستويات قرب 10200 نقطة، لافتًا إلى أنه رغم التحركات الهادئة نسبيًّا للمؤشر فإنه مرشح للصعود.

وتوقع غريب صعود مؤشر EGX30 ، في اتجاه مستويات المقاومة 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب.

ولفت غريب إلى تفوق مؤشر EGX70، خلال الفترة القليلة الماضية، والذي يسير عكس نظيره EGX30، إذ يستهدف «السبعينى» تجاوز مستوى المقاومة 2273 نقطة، في حين يسعى «الثلاثيني» للتماسك قرب مستويات الدعم والارتداد.

من جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، إن المؤشر الرئيسى يستهدف المستويات التالية عند 10700 – 10870 نقطة على الأجل المتوسط.