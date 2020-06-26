مؤشر بورصة النيل يقفز 9%.. وسهم سبيد ميديكال يتصدر التداولات خلال أسبوع

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة – مؤشر بورصة النيل – بنسبة 9.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 772 نقطة، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم سبيد ميديكال للأدوية تصدر أسهم بورصة النيل المقيدة، مرتفعاً 15.09% وقيم تداولات 30.2 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن سهم الأولى للاستثمار والتنمية العقارية قد تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند مستوى 2.18 جنيه للسهم الواحد.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية بنسبة 1.3%، ما يعادل 7.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المذكور، ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.

يذكر أن مؤشرات السوق ارتفعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين وتفوق أداء قطاعي العقارات والخدمات المالية.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل محدود بلغ 0.3% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.46% إلى 1384 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا 3.66% ليصل إلى منطقة 2165 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط حالة من التأرجح امتدت طوال الأسبوع باستثناء جلسة الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسى بنسبة 1.35% إلى 10890 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.97% إلى 1384 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا 1.04% عند 2165 نقطة.

وأغلقت السوق تعاملات الأربعاء على صعود قوى لمؤشراتها، بعد أنباء صفقة استحواذ مرتقبة من قبل المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادى على بنك الاستثمار العربي.

