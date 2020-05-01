مؤشر بورصة النيل يرتفع 3.4% وسهم «سبيد ميديكال» يتصدر التداولات خلال أبريل

أغلق مؤشر بورصة النيل عند مستوى 709 نقطة، مقابل 686 نقطة افتتح بها تعاملات الشهر.

ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة –مؤشر بورصة النيل – بنسبة 3.4% خلال شهر ابريل المنقضي ليغلق عند مستوى 709 نقطة، مقابل 686 نقطة افتتح بها تعاملات الشهر.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل المال نسخه منه، أن سهم سبيدميدكال للأدوية قد تصدر قائمة تداولات بورصة النيل بقيمة 77.2 مليون جنيه مرتفعا بنسبة 1.69%.

وتزيل القائمة سهم مرسيليا المصرية للإستثمار العقاري بتداولات بلغت 1.28 ألف جنيه، بينما اغلق السهم عند مستوى 2.25 جنيه، بحسب تقرير البورصة.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة الأساسية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات شهر أبريل الماضي مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي قفز بنسبة 11% ليسجل مستوى 10554 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.16% إلى 1225 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.9%، ما يعادل 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 532.8 مليار جنيه الشهر السابق له.

وارتفعت قيم التداولات بنحو 64.9 مليار جنيه خلال الشهر المذكور عبر بيع وشراء 6.56 مليار ورقة مالية، قابل 126.6 مليار جنيه و5.5 مليار ورقة خلال شهر مارس.

واستحوذت الأسهم على 32.77 % من إجمالي قيمة التداول، داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.23%.

يذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات أمس الخميس – آخر جلسات شهر أبريل– على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة خلال الجلسة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.