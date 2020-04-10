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مؤشر بورصة النيل يرتفع 1%.. و«سبيد ميديكال» يتصدر التعاملات خلال أسبوع

ارتفع مؤشر بورصة النيل 1.01% ليغلق عند مستوى 728 نقطة مقابل 721 نقطة لدى اغلاق تعاملات الاسبوع السابق
مصطفى طلعت 11:13 م, الجمعة, 10 أبريل 20 11:13 م, الجمعة, 10 أبريل 20

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تصدر سهم سبيد ميديكيال للأدوية، الأسبوع الماضي، تعاملات أسهم بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة ببورصة النيل “NILEX”، بقيم تعامل قدرها 21.67 مليون جنيه، مستحوذاً على 85% من قيم التداول مرتفعاً 1.57%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن سهم يوتيوبيا للاستثمار العقاري جاء في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 1.05 مليون جنيه، وحصة سوقية 4.1% بينما ارتفع السهم بنسبة 19.46%.

وأوضح التقرير أن سهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية جاء في المرتبة الأخيرة في المركز الـ18 والأخير بقيمة 362 جنيها فقط، وحصة سوقية محدودة، بينما أغلق السهم عند مستوى سعري قدره 0.19 جنيه.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر بورصة النيل ارتفع 1.01% ليغلق عند مستوى 728 نقطة، مقابل 721 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع السابق.

يذكر أن قيم تداولات السوق الرئيسية تراجعت الأسبوع الماضي بحوالي 2.4 مليار جنيه، لتسجل 13.6 مليار جنيه منفذة على 1.46 مليار سهم، مقابل 16 مليار جنيه الأسبوع السابق له عبر بيع وشراء 1.04 مليار سهم تقريباً.

وتصدر «البنوك» قائمة القطاعات النشطة من حيث قيم التداول بحصة 26.9%، والعقارات في المرتبة الثانية بنسبة 20.4%، بينما جاء قطاع المرافق في المرتبة الـ18 والأخيرة بحصة اقل من 1%.

وسجل المستثمرون العرب والأجانب صافي مبيعات بقيمة 786 مليون جنيه خلال الأسبوع المذكور، بنحو 122.1 و663.5 مليون جنيه بالترتيب ونسب استحواذ 6.9 و27.7 % على التوالي.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة قد سجلت ارتفاعات جماعية، الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المؤسسات المحلية، خاصة على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 9.17% ليصل إلى مستوى 10321 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.55% إلى 1041 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 3.74% إلى 1062 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.4%، ما يعادل 23.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه، مقابل 528.4 مليار الأسبوع السابق له.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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