مؤشر بريطانيا القيادي يصعد الخميس بدعم من الأسهم الاستهلاكية

ارتفع مؤشر بريطانيا القيادي للجلسة الرابعة على التوالي في تداولات الخميس، بينما ساهمت مكاسب الأسهم الاستهلاكية في تعويض الخسائر الناجمة عن التداولات الخالية من التوزيعات النقدية.

صعود الأسهم الاستهلاكية

وارتفعت أسهم مجموعة خمارات ميتشلز بعد أن تخطت مبيعاتها مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفع مؤشر ستوكس 100 المثقل بشركات التصدير بنسبة 0.3%، إذ لاقت شركات تحقق مداخيل دولارية مثل دييجو وينيليفر وبريتش أمريكان توباكو للتبغ وريكيت بينكسر، دعما من ضعف الجنيه الاسترليني.

لكنه لم يتسن تحقيق مكاسب أكبر جراء تراجعات في سهم فودافون الذي جرى تداوله بدون توزيعات نقدية.

وارتفعت أسهم شركة ميتشلز&بتلرز بنسبة 3.6% بعد أن قفزت بنسبة 7.7% في بداية التداولات.

وقالت الشركة إن المبيعات خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، لكنها حذرت من التحديات التي تواجه الشركة والتي تنجم عن ارتفاع تكاليف العمالة والمرافق.

سيبحث المستثمرون عن إشارات بخصوص خطط رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الإنجليزي في ديسمبر.

وارتفعت الأسهم البريطانية متوسطة القيمة بنسبة 0.5% لتنهي تراجعات استمرت لأربع جلسات.

وصعدت أسهم شركة فيفو إنيرجي بنسبة 18.5% بدعم من أخبار بخصوص إقبال شركة فيتول لتداول السلع على شراء الشركة في صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة هوتشلد مايننج للتعدين بنسبة 14.3% بعد أن قالت أن مناجمها الأساسية في بيرو ستواصل العمل بعد أن سمح الاقتصاد الجنوبي أفريقي لشركات التعدين بتمديد آجال التنقيب في المناجم.