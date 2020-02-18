مؤشر «الفاينانشيال تايمز 100» يتجه للهبوط في تداولات الثلاثاء

قد ينخفض المؤشر بواقع 52 نقطة بحسب التوقعات التي أطلقها المتراهنون على منصلة "آي جي"

اتجه مؤشر “الفاينانشيال تايمز 100” البريطاني إلى تسجيل هبوط في تداولات اليوم الثلاثاء، مع توقعات أخرى بأن يعاود الارتفاع في وقت لاحق اليوم، مع إعادة فتح بورصة “وول ستريت” بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وفقا لما نشره موقع “بروأكتيف إنفيستورز” البريطاني.

وذكر الموقع أن “الفاينانشيال تايمز 100” قد ينخفض بواقع 52 نقطة، بحسب التوقعات التي أطلقها المتراهنون على منصلة “آي جي”.

وجاء ذلك في أعقاب بداية هادئة للمؤشر، بارتفاع 24 نقطة إلى 7.433.25.

وهبط مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.25%، فيما تراجع مؤشر “هانج سينج” في هونج كونج بنسبة 1.45%.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة في ” سويسكوت بنك” السويسري إن ذلك يجيء على خلفية المخاوف من أن حتى اقتران التحفيزات المالية والنقدية في الصين ومناطق آخرى في العالم ربما لا يكون كافيا لتعويض الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد في الصين.

وأضافت أوزكارديسكايا: ” شهية المخاطر لا تزال هشة، والمكاسب التي سجلتها أسواق الأسهم لا تزال عُرضة للأنباء ذلك الصلة بـ (كورونا)”.

كانت الصين قد أعلنت أن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا تجاوز 1800شخص.

من جانب آخر ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أحدث البيانات التى نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدى، تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن “جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة” فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء.

كانت السلطات الصينية قد أمرت جميع العائدين إلى العاصمة بكين بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، وهددت بمعاقبة المخالفين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في الصين.

وطلبت السلطات من المواطنين “تطبيق الحجر الصحي الذاتي، أو الذهاب إلى أماكن مخصصة للحجر الصحي”، بعد عودتهم إلى العاصمة الصينية من العطلات، بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما مددت عطلة هذا العام لمدة عشرة أيام، للمساعدة في احتواء المرض.