مؤشر الفاينانشيال تايمز 100 يتجه للصعود بدعم من تراجع التوترات الأمريكية- الإيرانية

وتوقعت "آي جي ماركيتس،" الشركة المتخصصة في الرهانات أن يسجل "الفاينانشيال تايمز 100" ارتفاعا بواقع 28 نقطة، إلى 7.598.

يتجه مؤشر “الفاينانشيال تايمز 100” البريطاني إلى تسجيل صعود في تداولات الجلسة الصباحية، اليوم الخميس، وسط تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حسبما أورده موقع “برو أكتيف إنفيستورز” البريطاني.

وتوقعت “آي جي ماركيتس،” الشركة المتخصصة في الرهانات أن يسجل “الفاينانشيال تايمز 100” ارتفاعًا بواقع 28 نقطة، إلى 7.598.

وتراجعت أسوأ المخاوف على ما يبدو، على الأقل الآن، فيما خفّضت إيران من نبرة انتقامها لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد في الثاني من يناير الحالي.

قال مايكل هيوسون، المحلل في مؤسسة “سي إم سي ماركيتس”: “من الواضح جدًّا أن المستثمرين لا يزالون قلقين مما يُحاك وراء الكواليس، ومع ذلك يبدو جليًّا أن أيًّا من طرفي الصراع لا يرغب في العدول عن موقفه وإنهاء عدائه للآخر”.

وأوضح هيوسون: “من جانب إيران، وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي الهجمات بأنها “رد ساحق” في بيانٍ بثّه التليفزيون الرسمي الإيراني، فيما أصبح واضحًا أن القوات الإيرانية حذرت نظيرتها العراقية مسبقًا من قيامها بإطلاق صواريخ على الأهداف الأمريكية، حتى تمنحهم الوقت لإجلاء أفرادها، وأيضًا الجنود الأمريكيين من أماكن القصف”.

كان التليفزيون الإيراني الرسمي قد أذاع ما يفيد مقتل 80 أمريكيًّا على الأقل في هجمات إيرانية نُفذت بـ15 صاروخًا أطلقها الحرس الثوري على أهداف أمريكية، صباح الأربعاء.

وأعلنت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الوكالة إن الهجوم “يأتي انتقامًا لمقتل الجنرال سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة الماضية، في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد.

وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أميركية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربًا ضروسًا لطرد تنظيم “داعش” منها.

وفي نيويورك قفز مؤشر “داو جونز الصناعي المتوسط”، مساء أمس الأربعاء، بواقع 161 نقطة، أو ما يعادل نسبته 0.56%، مُنهيًا بذلك تداولات الأربعاء عند 28.745.

وبالمثل صعد مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” بنسبة 0.49% لينهي الجلسة عند 3.253، فيما ارتفع مؤشر “ناسداك المركب” بنسبة 0.67% لينهي عند 9.129.

وفي آسيا ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بواقع 535 نقطة، أو ما يعادل نسبته 2.31%، كما قفز مؤشر “هانج سانج” هونج كونج بنسبة 1.34% ليصل إلى 28.466، فيما صعد مؤشر “شنغهاي المركب” بنسبة 0.87% مسجلًا 3.093.