مؤشر «الفايناشيال تايمز 100» يتجه للهبوط في تداولات رأس السنة

ومن المتوقع أن يسجل "الفايناشيال تايمز 100" هبوطا بواقع 30 نقطة تقريبا في تداولات اليوم الثلاثاء

يتجه مؤشر “الفايناشيال تايمز 100” البريطاني إلى الهبوط عشية أعياد رأس السنة، فيما سادت حالة من الحيطة والحذر بين المستثمرين خلال أيام التداول الماضية، وفقا لما نشره موقع “بروأكتيف إنفيستورز” البريطاني.

ومن المتوقع أن يسجل “الفايناشيال تايمز 100” هبوطا بواقع 30 نقطة تقريبا في تداولات اليوم الثلاثاء، وهو ما سيزيد الخسائر المسجلة في بداية الأسبوع، وفقا لتصريحات “آي جي،” المنصة المتخصصة في الرهانات،

ويجيء هذا الهبوط المتوقع في أعقاب موجة صعود شهدها المؤشر على مدار 11 يوما، قبيل أعياد رأس السنة، فيما صعد الجنيه الاسترليني أمام الدولار، مسجلا 1.3116 دولار الآن.

وفي وول ستريت، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي المتوسط بواقع 183 نقطة، أو ما يعادل نسبته 0.6% إلى 28.462.14 نقطة، فيما انخفض مؤشر “ستاندارد أند بورز” بنسبة 0.6%، ومؤشر “ناسداك المركب” بنسبة 0.7%.

وجاءت تلك الانخفاضات تلك قبل التصريحات التي أطلقها بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض والتي قال فيها إنه يتوقع إبرام اتفاق “المرحلة التجاري” بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ” في غضون الأسبوع المقبل أو ما نحو ذلك”.

كانت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية قد نشرت ما يفيد بأن واشنطن قد قدمت الدعوة لوفد من بكين للسفر إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الحالي للتوقيع على الاتفاق.

وقال نافارو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك”، وتابع قائلا: “ننتظر الترجمة لا أكثر”. وفي الـ 13 من ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى “اتفاق المرحلة الأولى” لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” حينها: “اتفقنا على صفقة كبيرة جدا للمرحلة الأولى مع الصين.. وهم وافقوا على إجراء تعديلات هيكلية كثيرة وشراء كميات ضخمة من منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية إضافة إلى أشياء عديدة”.

وأضاف ترامب أن “الولايات المتحدة ستبقي رسوم 25% المفروضة على بعض السلع الصينية، مع الحفاظ على رسوم 7.5% على معظم البضائع”.