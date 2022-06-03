مؤشر الفاو لأسعار القمح العالمية يقفز إلى 56% فى مايو

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في مايو للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل.

وكان رقم أبريل قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو كان أعلى بنسبة 22.8 % عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

الفاو تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في أربع سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

الفاو: ارتفاع أسعار القمح 56.2 % فى مايو على أساس سنوى

وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2.2 % مع صعود القمح بنسبة 5.6 % على أساس شهري، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2 %.

وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

بوتين يناقش أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة مع رئيس الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة مع رئيس الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة وسيقدم له شرحا “مستفيضا” عما يحدث بشأن الحبوب الأوكرانية.

وسيلتقي بوتين بالرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا في سوتشي اليوم الجمعة.

مسؤول أممى: يتعين إجراء المزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق على السماح بالصادرات من روسيا

وقال أمين عوض منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية اليوم الجمعة إنه يتعين إجراء المزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق على السماح بالصادرات من روسيا في إطار اتفاق منشود لاستئناف الصادرات الغذائية الأوكرانية.

وأضاف عوض في إفادة صحفية للأمم المتحدة عبر الإنترنت من جنيف “كانت هناك موافقة من حيث المبدأ من روسيا على أنها ستقبل ذلك، لكن يتعين إجراء المزيد من المفاوضات… لتسهيل صادرات روسيا أيضا”.

السكرتير العام للأمم المتحدة: التوصل إلى اتفاق بشأن السماح بشحنات الحبوب ما زال بعيد المنال

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء عن أمله في تخفيف حدة أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لكنه حذر من أن التوصل إلى اتفاق بشأن السماح بشحنات سلع أساسية، مثل الحبوب، ما زال بعيد المنال.

وأجج الصراع أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتورد روسيا وأوكرانيا معا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، كما أن روسيا مورد رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورد رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.

وفي ظل سيطرة روسيا أو حصارها فعليا لجميع موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب من أوكرانيا منذ أن غزتها روسيا يوم 24 فبراير.

وتلقي موسكو باللوم على العقوبات الغربية في تعطيل صادرات الحبوب والأسمدة.