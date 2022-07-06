مؤشر السوق السعودي يغلق الأربعاء مرتفعا بقيادة سهم الأهلي السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.6% مغلقًا عند 11417 نقطة (+ 72 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

ويتوقف السوق السعودي، بنهاية جلسة اليوم بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف التداولات اعتبارًا من الأربعاء المقبل.

ارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2% عند 81.60 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الجزيرة” و”بنك البلاد” و”بنك الرياض” و”جبل عمر” و”الأبحاث والتسويق”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و5%.

وصعد سهم “تنمية” بنسبة 7% عند 73.30 ريال، وأعلنت الشركة توقيع اتفاقية لبيع جزء من حصتها في شركتين من شركاتها التابعة، إلى شركة أمريكية بقيمة 262.6 مليون ريال.

في المقابل تراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1% عند 37.95 ريال.