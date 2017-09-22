مؤشر الربحية لشركات قطاع الأعمال يسجل 3.674 مليار جنيه

فى إطار تطبيق وزارة قطاع الأعمال العام نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة لها التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة، واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2016/2017، فقد سجل المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات 3.674.198 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن1.998 مليار جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 15 شركة، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.

وقد زادت إيرادات النشاط الجارى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 2.283 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالى 2015/2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام إلى 63.197.762 مليار جنيه عن عام 2016/2017.

وتم خلال الأسبوع المنتهى يوم الأربعاء الماضى، عقد الجمعيات العامة لأربع شركات تابعة 3 منها تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى: مطابع محرم الصناعية، وباتا، ونيازا، إضافة إلى شركة النصر لصناعة المطروقات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وبذلك يبلغ عدد الشركات التى تم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد قوائمها 15 شركة تابعة للشركات القابضة للنقل البحرى والبرى، والسياحة والفنادق، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، بتحقيق صافى ربح 4.431 مليار جنيه، بنسبة نمو 82.2% عن عام 2015/2016.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أطلقت بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة فى نهاية يوليو الماضى مؤشرًا لقياس الربحية والإيرادات للشركات عن العام المالى2016/2017، بالمقارنة بالعام المالى السابق 2015/2016، حيث تعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30- 6- 2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30 – 6 /2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة، حيث يتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهى الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام2017/2016.