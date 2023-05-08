مؤشر الدولار يهبط الإثنين قبل أسبوع فاصل والفيدرالي يعجز عن إنقاذه

تحركت معظم العملات الآسيوية بنطاق ثابت إلى مستويات منخفضة يوم الاثنين حيث غذت بيانات العمالة الأمريكية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، على الرغم من ضعف الدولار وسط حالة من عدم اليقين قبل بيانات التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 100.963 هبوطًا بقدر طفيف مقابل سلة من العملات الأجنبية.

بينما تراجعت معظم العملات الآسيوية بشكل حاد بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن تقارير الوظائف غير الزراعية الأمريكية فجرت التوقعات السابقة في أبريل. وتشير القراءة إلى أن سوق العمل كان سريعًا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يبقي التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا، مما قد يؤدي إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

لكن الأسواق تضع في اعتبارها إلى حد كبير احتمال أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها، حيث تشير أسعار العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 90٪ بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة في يونيو.