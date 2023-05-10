مؤشر الدولار يرتفع مع ترقب نتائج مباحثات سقف الديون

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، مع ترقب المستثمرين نتائج مباحثات سقف الديون وبيانات التضخم.

واجتمع اليوم الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مع كبار قادة الكونجرس، حيث دعا الرئيس الديمقراطي المشرعين إلى رفع حد الاقتراض الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية دون شروط، في حين يرى “كيفين مكارثي” رئيس مجلس النواب الجمهوري أن المجلس لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة.

وقد يؤدي بدء المحادثات إلى تهدئة الأسواق، حيث حصل المستثمرون على أعلى عائد على الإطلاق مقابل إصدار سندات لآجل شهر واحد من الحكومة الفيدرالية.

وتترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مع توقعات باستقرار نمو مؤشر أسعار المستهلكين عند 5%، وانخفاض مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.4% خلال أبريل على أساس سنوي.

وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- ارتفاعًا بنسبة 0.3% عند 101.68 نقطة.

وصعدت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.4% عند 1.0959 دولار، في حين ارتفعت مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة عند 1.2617 دولار، واستقرت أمام نظيرتها اليابانية عند 135.12 ين.