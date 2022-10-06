مؤشر الدولار يرتفع بشكل طفيف الخميس مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية

صعد مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما يقيم المستثمرون البيانات الاقتصادية قبل صدور تقرير الوظائف الشهرية غدًا الجمعة، في محاولة للعثور على إشارات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل بخصوص سعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي تباطؤ مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 56.7 نقطة في سبتمبر من 56.9 نقطة في أغسطس، تزامنًا مع هبوط مؤشري الطلبيات الجديدة والمخزونات.

وتنتظر الأسواق صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم، وسط توقعات بتسجيل 205 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.12% إلى 111.36 نقطة، في تمام الساعة 12:42 مساءً بتوقيت القاهرة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 144.76 ين، كما استقر اليورو مقابل الدولار عند 0.9884 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.67% إلى 1.1250 دولار.