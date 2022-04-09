مؤشر الدولار يتجاوز 100 نقطة مدعوما باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي مستوى الـ 100 نقطة أمام سلة من العملات الأجنبية بعد سلسلة ارتفاع حظيّ بها من بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي -البنك المركزي الأمريكي- الذي كشف عن خطة تقليص مشترياته وألمح للأسواق برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وتأتي قوة الدولار في وقت تتذبذب فيه حالة المؤشرات الرئيسية والأسهم الأمريكي خوفًا من نغمة التشديد العنيفة التي تبناها الفيدرالي مؤخرًا بعد خروج معدلات التضخم عن السيطرة أو التوقعات.

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة أمس الجمعة، حيث تم تداوله عند أعلى مستوى في عامين مدعومًا باحتمالات حدوث ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في الساعة 4:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0805 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 ٪ عند 99.920، وهو أفضل مستوى له منذ مايو 2020.

وارتفع المؤشر بنسبة 1.2٪ هذا الأسبوع، في أعقاب صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، والذي أظهر “العديد” من المشاركين على استعداد لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة لمكافحة التضخم.

قال المحللون في “آي إن جي” في مذكرة: “النتيجة المستفادة من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ) لشهر مارس … كانت أن الاحتياطي الفيدرالي بدا واثقًا بدرجة كافية بشأن النمو وسوق العمل، ولكن يجب معالجة التضخم – وبسرعة” .

وأضافوا: “يبدو من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان سيختار بدء الدورة بزيادة قدرها 50 نقطة أساس لولا الحرب في أوكرانيا.”

وصرح جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الذي يدعم الجانب المتشدد من النقاش، أمس الأول الخميس بأن البنك المركزي بحاجة إلى رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 3 نقاط مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

وقال بولارد: “أود أن أصل إلى تلك النقطة في النصف الثاني من هذا العام … علينا التحرك” لاستباق التضخم الذي يصل إلى ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. “نحن نتحدث عن تحركات أكبر مما قمنا به على مدار وقت طويل”.

من ناحية أخرى انخفض سعر اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.0855، عند أدنى مستوى جديد في شهر واحد، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر الفحم الروسي، اعتبارًا من أغسطس، كعقوبة على الجرائم المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين، وهو الشيء الذي أنكرته موسكو.

وتتزايد المخاوف من هجوم روسي جديد في شرق أوكرانيا، حيث دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الدول الغربية إلى تزويد بلاده بأسلحة أكثر تطوراً في اجتماع مع نظرائه في منظمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الخميس.

أظهرت الحسابات من اجتماع مارس للبنك المركزي الأوروبي أن صانعي السياسة حريصون على التخلص من الحوافز، لكن شبح الركود في منطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي قد يتسبب في توقف البنك المركزي مؤقتًا.

في مكان آخر، ارتفع سعر الدولار الأمريكي/ الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 124.09، مرتفعًا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع واقترب من أعلى مستوى في سبع سنوات عند 125.10 في الشهر الماضي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.3043، وتراجع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي إلى 0.7477، بينما ارتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني إلى 6.3626.